Fiatal anya zuhant halálba – férje mindent megtett, hogy megmentse

Megdöbbentő tragédia történt Törökországban. A 31 éves Pelin reggel munkába indult, amikor beszállt a liftbe. Nem sokkal ezután a felvonó elakadt, és nem mozdult.

A megdöbbentő tragédia pontos részleteit még vizsgálja a rendőrség

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A nő telefonon értesítette férjét, Gökhan Kiygát, aki azonnal a helyszínre sietett, hogy megpróbálja kiszabadítani feleségét.

A felvételeken jól látszik, ahogy a férfi és két másik lakó kétségbeesetten próbálják feszítővassal kinyitni a liftajtót kívülről, hogy kiszabadítsák Pelint. Mielőtt azonban sikerrel járhattak volna, a lift hirtelen megindult lefelé, és a nő hét emeletet zuhant – írja a Daily Mail. A férj döbbenten nézi végig a zuhanást, majd azonnal lesiet a lépcsőn, hogy megnézze, mi történt. Bár a mentők gyorsan kiérkeztek és kórházba szállították a nőt, sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az orvosok nem tudták megmenteni az életét.

A megdöbbentő tragédia okait még vizsgálják

A tragédia megrázta a helyi közösséget, a gyászoló özvegy teljesen összeomlott, mert nemcsak a feleségét, hanem gyermekük anyját is elveszítette. Amúgy a lift már korábban is problémásan működött. A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben, eddig 17 embert hallgattak ki, és három főt – köztük a korábbi és a jelenlegi liftkarbantartó cég vezetőjét, valamint az épület kivitelezéséért felelős projektvezetőt őrizetbe vettek. A hatóságok vizsgálják, hogy a karbantartás, az üzemeltetés vagy a kivitelezés során történt-e mulasztás, ami a tragédiához vezetett. A közvélemény válaszokat vár arra, hogyan történhetett ilyen súlyos baleset egy modern lakóépületben. A történet az egész Törökországban vitát indított a liftbiztonság és a karbantartási felelősség kérdéséről.