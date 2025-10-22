Megverte, megerőszakolta, bedrogozta és prostitúcióra is kényszerítette a lányt

Kaliforniában, az Egyesült Államokban szörnyű és mélyen tragikus bűncselekmény történt. Egy nő megismerkedett egy férfival, találkoztak. Majd a férfi elrabolta, megverte, szexuálisan bántalmazta és prostitúcióra kényszerítette.

Megverte, megerőszakolta és prostitúcióra kényszerítette áldozatát (illusztráció)

Többször is megverte és megerőszakolta a nőt

A nő – akit nem neveztek meg az amerikai hatóságok – az interneten ismerkedett meg a harminc éves férfival, Devin Buddal. Amikor találkoztak a férfi megfenyegette, drogot adott neki. A szexuális bántalmazás és a verések után a nőt arra is kényszerítette, hogy prostitúciós tevékenységet végezzen.

Hat napon keresztül tartotta fogva a nőt, ez alatt rendszeresen verte és kokain hatása alatt tartotta, miközben arra kényszerítette, hogy fogadja a kuncsaftokat.

Az erőszaknak végül az vetett véget, hogy egy alkalommal az utcán találkozott egy rendőrrel, akinek jelezte, hogy segítsen neki. Ezután a nő levette a szemüvegét, amit azért hordott, hogy ne látszódjanak az ütések nyomai. Ekkor a rendőr meglátta, hogy több foga is hiányzott az áldozatnak, szemén és arcán pedig látszódtak a zúzódások.

A férfit letartóztatták, kiderült, hogy feltételesen van szabadlábon, mivel korábban elítélték, mert szándékos megvert egy másik nőt és fojtogatta is. És más esetekben is előkerült a neve, mint egy bántalmazó.

Buddot 2022-ben ítélték el, 2024-ben engedték ki. Ebben a súlyos bűncselekményben még nem született ítélet – áll a The Independent cikkében.