Megverte, megerőszakolta, bedrogozta és prostitúcióra is kényszerítette a lányt

Kegyetlen bűncselekmény történt az Egyesült Államokban. Egy nő az interneten keresztül megismerkedett egy férfival, mikor találkoztak az megverte, megerőszakolta, bedrogozta és prostitúcióra kényszerítette.
Kaliforniában, az Egyesült Államokban szörnyű és mélyen tragikus bűncselekmény történt. Egy nő megismerkedett egy férfival, találkoztak. Majd a férfi elrabolta, megverte, szexuálisan bántalmazta és prostitúcióra kényszerítette.

Megverte, megerőszakolta és prostitúcióra kényszerítette áldozatát
Megverte, megerőszakolta és prostitúcióra kényszerítette áldozatát (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Többször is megverte és megerőszakolta a nőt

A nő – akit nem neveztek meg az amerikai hatóságok – az interneten ismerkedett meg a harminc éves férfival, Devin Buddal. Amikor találkoztak a férfi megfenyegette, drogot adott neki. A szexuális bántalmazás és a verések után a nőt arra is kényszerítette, hogy prostitúciós tevékenységet végezzen. 

Hat napon keresztül tartotta fogva a nőt, ez alatt rendszeresen verte és kokain hatása alatt tartotta, miközben arra kényszerítette, hogy fogadja a kuncsaftokat.

Az erőszaknak végül az vetett véget, hogy egy alkalommal az utcán találkozott egy rendőrrel, akinek jelezte, hogy segítsen neki. Ezután a nő levette a szemüvegét, amit azért hordott, hogy ne látszódjanak az ütések nyomai. Ekkor a rendőr meglátta, hogy több foga is hiányzott az áldozatnak, szemén és arcán pedig látszódtak a zúzódások.

A férfit letartóztatták, kiderült, hogy feltételesen van szabadlábon, mivel korábban elítélték, mert szándékos megvert egy másik nőt és fojtogatta is. És más esetekben is előkerült a neve, mint egy bántalmazó.

Buddot 2022-ben ítélték el, 2024-ben engedték ki. Ebben a súlyos bűncselekményben még nem született ítélet – áll a The Independent cikkében.

 

