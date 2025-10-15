Meggyilkolták a modellt – a párja késelte halálra

Hírlevél

Megrázó tragédia történt Olaszországban. Egy fiatal modellt, Pamela Gininit megölt az élettársa. A meggyilkolt modell 29 éves volt.
A 29 éves Pamela Geninit Milánóban, saját lakásában meggyilkolta az 52 éves párja, Gianluca Soncin. A rendőrség szerint a férfi a gyilkosság után öngyilkosságot kísérelt meg, de túlélte, és most szándékos emberölés gyanújával őrizetben van.

meggyilkolt
Meggyilkolta a modellt az élettársa
Fotó: MW

Élettársa gyilkolta meg a modellt

A szomszédok elmondása szerint a pár között heves vita tört ki, miután a fiatal nő közölte: el akarja hagyni a férfit. Soncin ezután a teraszra rángatta, és ott többször megszúrta. A szomszéd házból többen szemtanúi voltak az eseményeknek, és azonnal rendőrséget hívtak, de már nem tudtak segíteni. A férfi ezt követően saját torkát vágta meg, de a mentők megmentették az életét.

A rendőrség nyomoz és új részleteket tár fel

A nyomozás jelenleg is tart: a hatóságok igazságügyi szakértőkkel vizsgálják a helyszínt, hogy pontos képet kapjanak a történtekről. Nem egyértelmű, hogy a pár együtt élt-e, de a kapcsolatuk korábban is viharos volt – számolt be a The Sun című brit bulvárlap.

 

