Meggyilkolták a modellt – a párja késelte halálra

A 29 éves Pamela Geninit Milánóban, saját lakásában meggyilkolta az 52 éves párja, Gianluca Soncin. A rendőrség szerint a férfi a gyilkosság után öngyilkosságot kísérelt meg, de túlélte, és most szándékos emberölés gyanújával őrizetben van.

Élettársa gyilkolta meg a modellt

A szomszédok elmondása szerint a pár között heves vita tört ki, miután a fiatal nő közölte: el akarja hagyni a férfit. Soncin ezután a teraszra rángatta, és ott többször megszúrta. A szomszéd házból többen szemtanúi voltak az eseményeknek, és azonnal rendőrséget hívtak, de már nem tudtak segíteni. A férfi ezt követően saját torkát vágta meg, de a mentők megmentették az életét.

A rendőrség nyomoz és új részleteket tár fel

A nyomozás jelenleg is tart: a hatóságok igazságügyi szakértőkkel vizsgálják a helyszínt, hogy pontos képet kapjanak a történtekről. Nem egyértelmű, hogy a pár együtt élt-e, de a kapcsolatuk korábban is viharos volt – számolt be a The Sun című brit bulvárlap.