Autós szabályok, amiket fontos tudnia, ha nem akar hatalmas bírságot fizetni

Meghan Markle

Kínos videó került elő Meghan Markle hercegnéről – Mit szól ehhez Harry herceg?

A párizsi divathét közönsége nem hitt a szemének! Meghan Markle, Sussex hercegnéje váratlanul megjelent, és egy pillanat alatt botrányt kavart. A hercegné puszit akart adni Pierpaolo Picciolinak, de a mozdulatból majdnem csók lett.
Meghan MarklebotrányHarry herceg

Meghan Markle, Sussex hercegnéje a párizsi divathéten tűnik fel, ahol minden kamera azonnal rászegeződik. A Balenciaga tavasz–nyári 2026-os divatbemutatóján vesz részt, hogy gratuláljon barátjának, Pierpaolo Picciolinak, a márka új kreatív igazgatójának. A pillanat azonban váratlan fordulatot vesz: az üdvözlő puszi egy lélegzetvételnyi időre majdnem csókká válik. A közönség megdermed, a fotósok kattintanak, és a videó perceken belül elárasztja a közösségi médiát.

Meghan Markle, MeghanMarkle
Meghan Markle Fotó: AFP

Meghan Markle újabb botránya

A botrány ugyan ártatlan, de annál látványosabb. A videó hamarosan több milliós nézettséget hoz, és mindenki a „majdnem csók” pillanatát elemzi. Meghan és Pierpaolo humorral kezelik a helyzetet, nevetnek, majd tovább lépnek, mintha mi sem történt volna. A kínos baki ellenére a hercegné elegáns marad, hófehér szettje és letisztult stílusa újra elbűvöli a divatvilágot. Az esetről beszámolt a Focus.de nevű német portál.

Már csak egy kérdés maradt tisztázatlan: Mit szól ehhez Harry herceg?

@saintleon They almost kissed 😭 #meghanmarkle #balenciaga #runaway #parisfashionweek #princeharry ♬ original sound - Saint Léon

 

