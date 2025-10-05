Meghan Markle bizarr pompával robbantotta be a divatvilág kapuit – videók

A párizsi utcákon valami megmozdult, mintha a fények is jobban vibráltak volna, amikor Meghan Markle kiszállt az autóból. A hercegné nem kért bejelentést, nem kért reflektorfényt – csak megjelent, mint egy halk robbanás a kifutó peremén. A Balenciaga divatbemutatón vett részt, barátja, Pierpaolo Piccioli új korszakát köszöntve.

Meghan Markle sussexi hercegné

Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Meghan Markle bizarr pompával robbantotta be a divatvilág kapuit

Fehér nadrág, fehér blézer, fekete tűsarok – a kontraszt, mint két világ között feszülő határvonal. A haja hátrafogva, a tekintete előre szegezve, mintha pontosan tudná: most mindenki újraértelmezi őt. A hercegné mellett Anna Wintour és Baz Luhrmann is ott volt, mégis, a pillanat valahogy mindegyikükön túlszárnyalt, és egy Meghan Markle köré hajló csenddé sűrűsödött.

Később egy fekete estélyiben is megjelent, mintha az előző fehér önmagát árnyékolta volna be. A képek – akár egy mozgó festmény – a közösségi médián keresztül hömpölyögtek végig, és minden pixelben ott lüktetett a város, a divat és a nő, aki sosem akart uralkodni, csak lenni.

Meghan Markle hercegnéről és bulvárhősnőről még szédületesen elképesztő, látványos és fontos videók is napvilágra kerültek.

A felettébb fontos és történelmi eseményről beszámolt a BBC, aminek oldalán a képeket is megnézheti.