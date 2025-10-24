Megrendezte a halálát, mert nem akart bíróság elé kerülni

Egy férfi, Nicholas Rossi megrendezte a saját halálát, hogy elmeneküljön az Egyesült Államok igazságszolgáltatása elől. A férfit nemi erőszakkal vádolták, majd Írországba menekült. Ott új életet kezdett, egy másik néven – olvasható a Sky News cikkében.

Nicholas Rossi, a férfi aki megrendezte a halálát a kiadatási tárgyalásán 2023 Július 12-én Fotó: EWAN BOOTMAN / ANADOLU AGENCY

Megrendezte a halálát, hogy elkerülje a bíróságot

A 38 éves Nicholas Rossi 2008-ban két nőt is megerőszakolt Utah államban. Az egyik áldozat agysérülésből lábadozott, amikor egy Craigslist-hirdetésen keresztül megismerkedett vele; rövid időn belül eljegyezte, majd erőszakosan bánt vele. A másik nő az oremi lakásán próbált pénzt visszaszerezni tőle, ekkor történt a támadás – írja a The Guardian.

A hatóságok csak 2018-ban tudták azonosítani Rossi-t, amikor egy régi DNS-minta újravizsgálása összekapcsolta őt a bűncselekményekkel. Miután vádat emeltek ellene, megrendezte a halálát: 2020. február 29-én hamis gyászjelentés jelent meg, amely szerint non-Hodgkin limfómában elhunyt. A valóságban Skóciába menekült, ahol Arthur Knight, néven, ír árvaként élte tovább életét.

Letartóztatás, kiadatás és ítélet

A férfit 2021 decemberében Glasgow-ban, egy kórházban fogták el, amikor COVID-kezelés alatt állt. Az orvosok az Interpol-körözés és a jellegzetes tetoválások, köztük a Brown Egyetem címere alapján ismerték fel. Rossi-t hosszan elhúzódó eljárás után 2024 januárjában adták ki az Egyesült Államoknak.

A bírósági tárgyalásokon a vádlott mindent tagadott, de az esküdtek bűnösnek találták, miután az áldozatok részletesen beszéltek az őket ért bántalmazásról.

Az első ítélethirdetés 2025. október 20-án, hétfőn volt, amikor Rossi öt évtől életfogytig tartó börtönbüntetést kapott. A bíróság szerint a férfi „sorozatos nőbántalmazó”, aki éveken át álneveket és hamis történeteket használt, hogy elkerülje a felelősséget. Rossi ártatlannak vallja magát, és szerinte a nők hazudnak. Fellebbezni tervez az ítélet ellen – számol be a BBC.

A második ítéletet 2025. november 4-én hirdetik ki.