Szeretne egy saját szigetet venni? Itt a vissza nem térő alkalom

Most egy ritka lehetőség kínálkozik azoknak, akik a teljes elvonulásra vágynak — egy megvásárolható sziget került a piacra Skócia partjainál, mindössze 120 000 fontért (kb. 55 millió forintért). A Gasker nevű kis földdarabon csupán egy személyzet nélküli világítótorony található, amelyet a Northern Lighthouse Board vállalat gondoz - írja a DailyMail.

Ritka alkalom: megvásárolható sziget Skóciában mindössze 120 000 fontért — igazi menedék a természet és magány kedvelőinek. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Megvásárolható sziget, ahol valódi nyugalom vár

A sziget öt mérföldre fekszik a legközelebbi lakott területtől, és 120 kilométerre a legközelebbi vasútállomástól.

Tökéletes menedék lehet azok számára, akik valódi nyugalomra vágynak — bár a megközelítés nem egyszerű, hiszen az árapály és az időjárás gyakran akadályozza a hajózást.

A Galbraith ingatlancég szerint a területen nincsenek közművek vagy lakóépületek, de megfelelő engedélyekkel egy kis kunyhó vagy kabin is építhető. A hirdetésben úgy fogalmaztak, hogy Gasker „valóban egyedülálló menedék” lehet, ahonnan pazar kilátás nyílik Lewis, Harris, Scarp és Taransay szigeteire — utóbbin forgatták Ben Fogle híres Castaway 2000 sorozatát is.

A partraszállás csak kis hajóval lehetséges, a Geolar (észak) vagy Geodha Ear (dél) öblök valamelyikében, szintén az árapály függvényében.

A megvásárolható sziget egyik legnagyobb vonzereje a gazdag élővilág: Gasker híres szürke fóka kolóniájáról, ezért a terület a Small Seal Islands természetvédelmi övezet része.

Egykor a közeli Scarp sziget lakói rendszeresen jártak ide vadászni a tengeri emlősökre.

A környék legismertebb szigete Harris, ahol a világhírű Harris Tweed kézzel szőtt gyapjúszövetet készítik, és ahol a tengerparti homokdűnék és hegyek páratlan látványt nyújtanak.

