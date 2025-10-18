Hírlevél

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

melanóma

Ha tetováltatsz rákos leszel? Furcsa ellentmondásra bukkantak a tudósok

Egy új kutatás meglepő eredményre jutott a tetoválások és a bőrrák kapcsolatáról. A melanóma kialakulásának kockázata ugyanis csökkenhet azoknál, akiknek több tetoválásuk van egy kutatás szerint.
Egy új kutatás meglepő eredményre jutott: több tetováláson átesett embereknél alacsonyabb lehet a melanóma kialakulásának kockázata. Ez a furcsa ellentmondás elsőre érthetetlennek tűnhet, ezért a tudósok további vizsgálatokat terveznek – írja a Healthcare.utah.edu. 

Meglepő eredmény a melanóma kialakulása kapcsán

A Huntsman Cancer Institute kutatócsoportja több mint 7 000 ember adatait elemezte. Az eredmények szerint azoknál, akiknek kettő vagy több tetoválásuk volt, kisebb eséllyel alakult ki invazív vagy felszínes melanóma. Meglepő módon viszont azok, akiknek csak egy tetoválásuk volt, nagyobb kockázatot mutattak. 

A kutatók eredetileg épp az ellenkezőjére számítottak. A tetováló festékben található vegyi anyagok és fémek miatt úgy gondolták, hogy több tetoválás növelheti a bőrrák kockázatát. Ehhez képest az adatok egy furcsa ellentmondásra utalnak: több tetoválás mellett csökkent a melanóma előfordulása. 

Az egyik magyarázat az lehet, hogy a több tetoválással rendelkező emberek jobban vigyáznak bőrükre, például gyakrabban használnak naptejet, és elkerülik a túlzott napozást. A tetoválás akár fizikai védőréteget is képezhet az UV-sugarak ellen, vagy beindíthat egy immunválaszt, ami segíthet a rákos sejtek elleni védekezésben. 

A kutatók hangsúlyozzák: ez nem jelenti azt, hogy a tetoválás véd a rák ellen. A pontos okokat további vizsgálatokkal kell feltárni. 

 

 

