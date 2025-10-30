Melissa tovább szedte áldozatait, legalább 34 ember meghalt

Már legalább 34 halálos áldozata van a Melissa hurrikán pusztításának a Karib-térségben. A vihar minden eddiginél nagyobb kárt okozott a térségben – tájékoztat a Sky News.

Könyörtelenül pusztított, számos áldozatot hagyott maga után a Melissa hurrikán Fotó: RICARDO MAKYN / AFP

A Melissa hurrikán kedden érte el Jamaicát 300 kilométer/órás széllökésekkel. Haiti, a Dominikai Köztársaság és Kuba partjait szerda hajnalban érte el. A hurrikán hatalmas pusztítást okozott az érintett területeken, házak omlottak össze, utak váltak járhatatlanná, és több százezren maradtak fedél nélkül.

A Melissa okozta pusztításban eddig 34 ember vesztette életét.

Több mint 735 ezer embernek kellett ideiglenes menedékhelyen meghúznia magát, Jamaica 77 százalékán pedig nincs áram.

A Melissa hurrikán az év egyik legbrutálisabb vihara

A halálos vihar mindent letarolt, ami az útjába került, autókat borított fel, fákat csavart ki és házak tetejét tépte cafatokra.

Hurricane Melissa slammed into southwest Jamaica overnight, killing seven and leaving over half a million without power. Officials say 25,000 tourists are stranded as the storm heads toward Cuba, where 700,000 have been evacuated. pic.twitter.com/tj7t3E88t8 — Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2025

Ezek voltak minden idők legnagyobb hurrikánjai

A történelem egyik legtöbb áldozatot szedő hurrikánja az 1780-as Nagy hurrikán volt, amely októberben söpört végig a Karib-térségen. A szél sebessége elérhette a 320 km/órát. Ez a szörnyű vihar körülbelül 22 000 ember életét oltotta ki, ezzel minden idők leghalálosabb atlanti hurrikánjává vált.

A 2005-ös Katrina hurrikán minden kétséget kizáróan a modern Amerika egyik legnagyobb természeti katasztrófája volt. A 225 km/órás sebességgel tomboló szél 3-6 méteres hullámokat keltett. New Orleans városát gyakorlatilag elpusztította, amikor a védőgátak átszakadtak és víz alá került a város 80%-a.