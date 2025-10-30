Melissa tovább szedte áldozatait, legalább 34 ember meghalt

Már legalább 34 halálos áldozata van a Melissa hurrikán pusztításának a Karib-térségben. A vihar minden eddiginél nagyobb kárt okozott a térségben – tájékoztat a Sky News.
A Melissa hurrikán kedden érte el Jamaicát 300 kilométer/órás széllökésekkel. Haiti, a Dominikai Köztársaság és Kuba partjait szerda hajnalban érte el. A hurrikán hatalmas pusztítást okozott az érintett területeken, házak omlottak össze, utak váltak járhatatlanná, és több százezren maradtak fedél nélkül.
A Melissa okozta pusztításban eddig 34 ember vesztette életét.
Több mint 735 ezer embernek kellett ideiglenes menedékhelyen meghúznia magát, Jamaica 77 százalékán pedig nincs áram.
A Melissa hurrikán az év egyik legbrutálisabb vihara
A halálos vihar mindent letarolt, ami az útjába került, autókat borított fel, fákat csavart ki és házak tetejét tépte cafatokra.
A történelem egyik legtöbb áldozatot szedő hurrikánja az 1780-as Nagy hurrikán volt, amely októberben söpört végig a Karib-térségen. A szél sebessége elérhette a 320 km/órát. Ez a szörnyű vihar körülbelül 22 000 ember életét oltotta ki, ezzel minden idők leghalálosabb atlanti hurrikánjává vált.
A 2005-ös Katrina hurrikán minden kétséget kizáróan a modern Amerika egyik legnagyobb természeti katasztrófája volt. A 225 km/órás sebességgel tomboló szél 3-6 méteres hullámokat keltett. New Orleans városát gyakorlatilag elpusztította, amikor a védőgátak átszakadtak és víz alá került a város 80%-a.