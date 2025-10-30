A Melissa hurrikán csak figyelmeztetés volt! Szörnyű viharok következnek!

A Melissa hurrikán az Atlanti-óceán térségében formálódott, majd néhány nap alatt halálos pusztítást vitt véghez. A forró tengervíz és a kedvező légköri feltételek táplálták a vihart, amely percek alatt vált 5-ös kategóriájú trópusi ciklonná. Szakértők figyelmeztetnek: a klímaváltozás miatt a jövőben egyre gyakoribbak lehetnek az ilyen halálos viharok. A természeti katasztrófa olyan erős volt, hogy a meteorológiai mérések szerint ez lett a térség egyik legintenzívebb vihara. A szakértők szerint a globális felmelegedés és a klímaváltozás is hozzájárulhatott a vihar gyors erősödéséhez. Alább Dr. Kovács Erik, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatójának elemzését közöljük.
Miért lett ennyire erős a Melissa hurrikán?
2025 októberének végén a Melissa hurrikán szinte példátlan erővel formálódott az Atlanti-óceán térségében, és súlyos pusztítást okozott a Karib-szigeteken. A vihar Jamaica fölött elérte az 5-ös kategóriát, ami a Saffir–Simpson-skála legmagasabb fokozata, majd Kuba és a Bahamák közelében is jelentős károkat hagyott maga után. A nemzetközi hírügynökségek és a helyi hatóságok széles körű áramkimaradásokról, súlyos áradásokról és emberéleteket követelő katasztrófáról számoltak be.
Melissa a térség történetének egyik legintenzívebb hurrikánjaként vonult be a meteorológiai feljegyzésekbe, és ismét rávilágított arra, hogy a trópusi ciklonok a klímaváltozás korszakában egyre szélsőségesebb formát ölthetnek.
A hurrikán rendkívüli erejét azok a környezeti feltételek alapozták meg, amelyek együttesen a lehető legkedvezőbb „táplálékot” biztosították számára. A rekordmagas tengerfelszíni hőmérséklet, valamint az alacsony szintű szélnyírás ideális környezetet teremtett a gyors ciklongenezishez és a zivatarzónák gyors összeállásához. Melissa esetében különösen látványosan érvényesült a szakirodalomban „rapid intensification”-nek nevezett folyamat: a szélsebesség néhány órán belül ugrásszerűen megnőtt, és a rendszer rövid idő alatt elérte a legmagasabb kategóriát.
A vihar mozgásdinamikája is hozzájárult a rendkívüli erősödéshez. A ciklon lassú előrehaladása lehetővé tette, hogy hosszabb ideig „táplálkozzon” a meleg tengerfelszín energiájából, miközben a légköri szélnyírás mérsékelt maradt, így a trópusi ciklon szerkezete zavartalanul fejlődhetett. Ennek eredményeként Melissa folyamatosan nyerte az utánpótlást a tengerből, és olyan intenzív hőenergiát használt fel, hogy a vihar elvonulását követően a tengerfelszín hőmérséklete egyes térségekben 5–7 °C-kal is visszaesett.
A rendkívül meleg óceán önmagában is mintegy 16 km/h-val növelhette meg a szélsebességet, ami tovább fokozta a pusztító erejét. Összességében Melissa ereje egyfajta „tökéletes viharkoktél” eredménye volt: a forró tengerfelszín, a lassú mozgás, a kedvező légköri viszonyok és az éghajlatváltozás okozta rendkívüli energiatöbblet együtt hozta létre ezt a példátlanul erős trópusi ciklont.
A vihar útja és átalakulása
Ahogy a Melissa elhagyja a trópusi térségek forró vizeit, fokozatosan gyengülni kezd. A ciklon várhatóan november 2-ára éri el a hűvösebb északi tengereket, ahol a tengerfelszín már nem képes elegendő energiát biztosítani a trópusi szerkezet fenntartásához. Ennek hatására a rendszer lassan átalakul: a korábban kompakt, trópusi jellegű hurrikán fokozatosan mérsékelt övi ciklonná szelídül.
A modellek (GFS, ECMWF) előrejelzése szerint Melissa középpontja november 3. körül éri el Izland térségét. Ekkorra a viharrendszer már elveszíti trópusi jellegét, és megjelennek benne a mérsékelt övi ciklonokra jellemző frontvonalak – vagyis a hideg- és melegfront, amelyek mentén kiterjedt csapadékzónák és erős szelek alakulhatnak ki. Bár ekkorra a szélsebesség már jelentősen csökken, a kiterjedt légköri rendszer így is heves időjárást hozhat Európa (különösen észak és nyugat) egyes részein.
Mit várhatunk a jövőben?
A jelenlegi tudományos konszenzus alapján, amennyiben a globális felmelegedés intenzitása tovább folytatódik, a trópusi ciklonok jellege és hatásai is számottevően átalakulnak. A modellek szerint a rendkívül erős, 4–5 kategóriájú viharok előfordulási valószínűsége növekedni fog. Ez azt jelenti, hogy bár a hurrikánok összesített száma nem! fog emelkedni, a legpusztítóbb, extrém intenzitású események aránya várhatóan magasabb lesz.
Ezzel párhuzamosan az egyes viharokhoz köthető csapadékmennyiség is növekedni fog, hiszen a melegebb légkör több vízgőzt képes megtartani. Ennek következtében fokozódik az áradások, földcsuszamlások és part menti elöntések kockázata, különösen a sűrűn lakott tengerparti térségekben.
Miért fontosak számunkra itt Európa közepén az Atlanti-óceán hurrikánjai?
A trópusi hurrikánok gyengülve és átalakulva egyre gyakrabban érik el Európát, hatásuk egyre jelentősebb. A Karib-térségben és az Atlanti-óceánon kialakuló ciklonok nedvességet és hőenergiát szállítanak észak felé, a nyugati szelek övébe, azaz hozzánk. Ezek a meleg, páradús légtömegek pótolják a középszélességek – köztük Európa – természetes nedvességhiányát, így közvetve hozzájárulnak a csapadékképződéshez és a mérsékelt éghajlat fenntartásához.
A trópusi eredetű vízgőz sokszor „légköri folyókban” (atmospheric rivers), másnéven meleg nedves szállítószallagokon jut el a kontinensre, amelyek hatalmas mennyiségű nedvességet szállítanak Nyugat-Európa partjaihoz. Ezek a rendszerek ugyan létfontosságúak az európai vízháztartás szempontjából, de heves esőzéseket, áradásokat és vihardagályokat is okozhatnak, ha egy ex-hurrikán energiája beépül a mérsékelt övi ciklonokba.
A Melissa és több tucat korábbi hurrikán példája is mutatja: a trópusi viharok az időjárási és éghajlati folyamataink aktív szereplői – egyszerre hozva éltető nedvességet és növekvő kockázatokat Európa számára.
Készítette: Dr. Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézet vezető kutató.