A Melissa hurrikán csak figyelmeztetés volt! Szörnyű viharok következnek!

A Melissa hurrikán az Atlanti-óceán térségében formálódott, majd néhány nap alatt halálos pusztítást vitt véghez. A forró tengervíz és a kedvező légköri feltételek táplálták a vihart, amely percek alatt vált 5-ös kategóriájú trópusi ciklonná. Szakértők figyelmeztetnek: a klímaváltozás miatt a jövőben egyre gyakoribbak lehetnek az ilyen halálos viharok. A természeti katasztrófa olyan erős volt, hogy a meteorológiai mérések szerint ez lett a térség egyik legintenzívebb vihara. A szakértők szerint a globális felmelegedés és a klímaváltozás is hozzájárulhatott a vihar gyors erősödéséhez. Alább Dr. Kovács Erik, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatójának elemzését közöljük.

Könyörtelenül pusztítást és számos áldozatot hagyott maga után a Melissa hurrikán

Fotó: RICARDO MAKYN / AFP

Miért lett ennyire erős a Melissa hurrikán?

2025 októberének végén a Melissa hurrikán szinte példátlan erővel formálódott az Atlanti-óceán térségében, és súlyos pusztítást okozott a Karib-szigeteken. A vihar Jamaica fölött elérte az 5-ös kategóriát, ami a Saffir–Simpson-skála legmagasabb fokozata, majd Kuba és a Bahamák közelében is jelentős károkat hagyott maga után. A nemzetközi hírügynökségek és a helyi hatóságok széles körű áramkimaradásokról, súlyos áradásokról és emberéleteket követelő katasztrófáról számoltak be.

Melissa a térség történetének egyik legintenzívebb hurrikánjaként vonult be a meteorológiai feljegyzésekbe, és ismét rávilágított arra, hogy a trópusi ciklonok a klímaváltozás korszakában egyre szélsőségesebb formát ölthetnek.

A Melissa hurrikán által megrongált ház Cubában

Fotó: YAMIL LAGE / AFP / YAMIL LAGE / AFP

A hurrikán rendkívüli erejét azok a környezeti feltételek alapozták meg, amelyek együttesen a lehető legkedvezőbb „táplálékot” biztosították számára. A rekordmagas tengerfelszíni hőmérséklet, valamint az alacsony szintű szélnyírás ideális környezetet teremtett a gyors ciklongenezishez és a zivatarzónák gyors összeállásához. Melissa esetében különösen látványosan érvényesült a szakirodalomban „rapid intensification”-nek nevezett folyamat: a szélsebesség néhány órán belül ugrásszerűen megnőtt, és a rendszer rövid idő alatt elérte a legmagasabb kategóriát.

Kingston belvárosa a Melissa hurrikán idején

Fotó: HANDOUT / SEE JAMAICA / AFP / HANDOUT / SEE JAMAICA / AFP

A vihar mozgásdinamikája is hozzájárult a rendkívüli erősödéshez. A ciklon lassú előrehaladása lehetővé tette, hogy hosszabb ideig „táplálkozzon” a meleg tengerfelszín energiájából, miközben a légköri szélnyírás mérsékelt maradt, így a trópusi ciklon szerkezete zavartalanul fejlődhetett. Ennek eredményeként Melissa folyamatosan nyerte az utánpótlást a tengerből, és olyan intenzív hőenergiát használt fel, hogy a vihar elvonulását követően a tengerfelszín hőmérséklete egyes térségekben 5–7 °C-kal is visszaesett.