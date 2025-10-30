Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Minden megváltozik! A Lukoil most tényleg meghúzza a váratlant

hurrikán

A Melissa hurrikán csak figyelmeztetés volt! Szörnyű viharok következnek!

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Jamaica fölött tomboló ciklon hatalmas áradásokat és emberáldozatokat okozott, miközben egész városokat pusztított el. A Melissa hurrikán 2025 októberének végén halálos erejű trópusi ciklonként csapott le a Karib-térségre. A természeti katasztrófa olyan erős volt, hogy a meteorológiai mérések szerint ez lett a térség egyik legintenzívebb vihara. A szakértők szerint a globális felmelegedés és a klímaváltozás is hozzájárulhatott a vihar gyors erősödéséhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hurrikánklímaváltozásglobális felmelegedés

A Melissa hurrikán az Atlanti-óceán térségében formálódott, majd néhány nap alatt halálos pusztítást vitt véghez. A forró tengervíz és a kedvező légköri feltételek táplálták a vihart, amely percek alatt vált 5-ös kategóriájú trópusi ciklonná. Szakértők figyelmeztetnek: a klímaváltozás miatt a jövőben egyre gyakoribbak lehetnek az ilyen halálos viharok. A természeti katasztrófa olyan erős volt, hogy a meteorológiai mérések szerint ez lett a térség egyik legintenzívebb vihara. A szakértők szerint a globális felmelegedés és a klímaváltozás is hozzájárulhatott a vihar gyors erősödéséhez. Alább Dr. Kovács Erik, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatójának elemzését közöljük.

Melissa hurrikánAn aerial view of damaged buildings around the St. John's Anglican Church following the passage of Hurricane Melissa, in Black River, St. Elizabeth, Jamaica on October 29, 2025. Hurricane Melissa bore down on the Bahamas October 29 after cutting a path of destruction through the Caribbean, leaving 30 people dead or missing in Haiti and parts of Jamaica and Cuba in ruins. Somewhat weakened but still threatening, Melissa will bring damaging winds and flooding rains to the Bahamas Wednesday before moving on to Bermuda late Thursday, according to the US National Hurricane Center (NHC). (Photo by Ricardo MAKYN / AFP)
Könyörtelenül pusztítást és számos áldozatot hagyott maga után a Melissa hurrikán
Fotó: RICARDO MAKYN / AFP

Miért lett ennyire erős a Melissa hurrikán?

2025 októberének végén a Melissa hurrikán szinte példátlan erővel formálódott az Atlanti-óceán térségében, és súlyos pusztítást okozott a Karib-szigeteken. A vihar Jamaica fölött elérte az 5-ös kategóriát, ami a Saffir–Simpson-skála legmagasabb fokozata, majd Kuba és a Bahamák közelében is jelentős károkat hagyott maga után. A nemzetközi hírügynökségek és a helyi hatóságok széles körű áramkimaradásokról, súlyos áradásokról és emberéleteket követelő katasztrófáról számoltak be. 

Melissa a térség történetének egyik legintenzívebb hurrikánjaként vonult be a meteorológiai feljegyzésekbe, és ismét rávilágított arra, hogy a trópusi ciklonok a klímaváltozás korszakában egyre szélsőségesebb formát ölthetnek.

A resident sits on part of the roof of his house, damaged by Hurricane Melissa, in Santiago de Cuba on October 29, 2025. A powerful Hurricane Melissa made landfall in eastern Cuba on Wednesday, causing damage and flooding to homes and streets in Santiago de Cuba province, an AFP team on the ground reported. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)
A Melissa hurrikán által megrongált ház Cubában
Fotó: YAMIL LAGE / AFP / YAMIL LAGE / AFP

A hurrikán rendkívüli erejét azok a környezeti feltételek alapozták meg, amelyek együttesen a lehető legkedvezőbb „táplálékot” biztosították számára. A rekordmagas tengerfelszíni hőmérséklet, valamint az alacsony szintű szélnyírás ideális környezetet teremtett a gyors ciklongenezishez és a zivatarzónák gyors összeállásához. Melissa esetében különösen látványosan érvényesült a szakirodalomban „rapid intensification”-nek nevezett folyamat: a szélsebesség néhány órán belül ugrásszerűen megnőtt, és a rendszer rövid idő alatt elérte a legmagasabb kategóriát.

Video grab courtesy of a SeeJamaica CCTV camera shows downtown Kingston on October 28, 2025 as Hurricane Melissa makes landfall in Jamaica. Hurricane Melissa struck Jamaica Tuesday with ferocious winds and torrential rains, the most powerful storm ever to hit the island nation. Despite quickening slightly, the Category 5 storm was still crawling across the Caribbean, promising catastrophic floods and life-threatening conditions as maximum sustained winds reached 185 miles per hour (295 kilometers per hour). (Photo by HANDOUT / SEE JAMAICA / AFP) / - NO Marketing campaign / --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SEEJAMAICA " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
Kingston belvárosa a Melissa hurrikán idején
Fotó: HANDOUT / SEE JAMAICA / AFP / HANDOUT / SEE JAMAICA / AFP

A vihar mozgásdinamikája is hozzájárult a rendkívüli erősödéshez. A ciklon lassú előrehaladása lehetővé tette, hogy hosszabb ideig „táplálkozzon” a meleg tengerfelszín energiájából, miközben a légköri szélnyírás mérsékelt maradt, így a trópusi ciklon szerkezete zavartalanul fejlődhetett. Ennek eredményeként Melissa folyamatosan nyerte az utánpótlást a tengerből, és olyan intenzív hőenergiát használt fel, hogy a vihar elvonulását követően a tengerfelszín hőmérséklete egyes térségekben 5–7 °C-kal is visszaesett.

A woman walks in a street before Hurricane Melissa hits the city of Santiago de Cuba, Cuba on October 28, 2025. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)
A Melissa hurrikán érkezése előtt Kubában
Fotó: YAMIL LAGE / AFP / YAMIL LAGE / AFP

A rendkívül meleg óceán önmagában is mintegy 16 km/h-val növelhette meg a szélsebességet, ami tovább fokozta a pusztító erejét. Összességében Melissa ereje egyfajta „tökéletes viharkoktél” eredménye volt: a forró tengerfelszín, a lassú mozgás, a kedvező légköri viszonyok és az éghajlatváltozás okozta rendkívüli energiatöbblet együtt hozta létre ezt a példátlanul erős trópusi ciklont.

Residents wait in the streets for food hours before Hurricane Melissa hits the city of Santiago de Cuba, Cuba, on October 28, 2025. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)
Az utcán ételre várakozók a Melissa hurrikán érkezése előtt Kubában
Fotó: YAMIL LAGE / AFP / YAMIL LAGE / AFP

A vihar útja és átalakulása

Ahogy a Melissa elhagyja a trópusi térségek forró vizeit, fokozatosan gyengülni kezd. A ciklon várhatóan november 2-ára éri el a hűvösebb északi tengereket, ahol a tengerfelszín már nem képes elegendő energiát biztosítani a trópusi szerkezet fenntartásához. Ennek hatására a rendszer lassan átalakul: a korábban kompakt, trópusi jellegű hurrikán fokozatosan mérsékelt övi ciklonná szelídül.

A modellek (GFS, ECMWF) előrejelzése szerint Melissa középpontja november 3. körül éri el Izland térségét. Ekkorra a viharrendszer már elveszíti trópusi jellegét, és megjelennek benne a mérsékelt övi ciklonokra jellemző frontvonalak – vagyis a hideg- és melegfront, amelyek mentén kiterjedt csapadékzónák és erős szelek alakulhatnak ki. Bár ekkorra a szélsebesség már jelentősen csökken, a kiterjedt légköri rendszer így is heves időjárást hozhat Európa (különösen észak és nyugat) egyes részein.

Mit várhatunk a jövőben?

A jelenlegi tudományos konszenzus alapján, amennyiben a globális felmelegedés intenzitása tovább folytatódik, a trópusi ciklonok jellege és hatásai is számottevően átalakulnak. A modellek szerint a rendkívül erős, 4–5 kategóriájú viharok előfordulási valószínűsége növekedni fog. Ez azt jelenti, hogy bár a hurrikánok összesített száma nem! fog emelkedni, a legpusztítóbb, extrém intenzitású események aránya várhatóan magasabb lesz.

Ezzel párhuzamosan az egyes viharokhoz köthető csapadékmennyiség is növekedni fog, hiszen a melegebb légkör több vízgőzt képes megtartani. Ennek következtében fokozódik az áradások, földcsuszamlások és part menti elöntések kockázata, különösen a sűrűn lakott tengerparti térségekben.

Miért fontosak számunkra itt Európa közepén az Atlanti-óceán hurrikánjai?

A trópusi hurrikánok gyengülve és átalakulva egyre gyakrabban érik el Európát, hatásuk egyre jelentősebb. A Karib-térségben és az Atlanti-óceánon kialakuló ciklonok nedvességet és hőenergiát szállítanak észak felé, a nyugati szelek övébe, azaz hozzánk. Ezek a meleg, páradús légtömegek pótolják a középszélességek – köztük Európa – természetes nedvességhiányát, így közvetve hozzájárulnak a csapadékképződéshez és a mérsékelt éghajlat fenntartásához.

A trópusi eredetű vízgőz sokszor „légköri folyókban” (atmospheric rivers), másnéven meleg nedves szállítószallagokon jut el a kontinensre, amelyek hatalmas mennyiségű nedvességet szállítanak Nyugat-Európa partjaihoz. Ezek a rendszerek ugyan létfontosságúak az európai vízháztartás szempontjából, de heves esőzéseket, áradásokat és vihardagályokat is okozhatnak, ha egy ex-hurrikán energiája beépül a mérsékelt övi ciklonokba.

A Melissa és több tucat korábbi hurrikán példája is mutatja: a trópusi viharok az időjárási és éghajlati folyamataink aktív szereplői – egyszerre hozva éltető nedvességet és növekvő kockázatokat Európa számára.

Készítette: Dr. Kovács Erik, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézet vezető kutató.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!