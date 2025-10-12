Szívszorító vallomás: harmadik stádiumú rákos a világhírű színésznő

A mellrák diagnózisa sokkolóan érte Yan-Kay Crystal Lowe-t, aki a Hallmark-csatorna egyik legismertebb arca. A színésznő februárban észlelt egy nagy csomót a jobb mellében, ám a mammográfia és az ultrahang ekkor még nem mutatott ki semmit. Néhány hónappal később azonban a csomó már tíz centiméteresre nőtt, és a mellbimbója is behúzódott – írja a PageSix.

Yan-Kay Crystal Lowe, a Hallmark-csatorna népszerű sztárja most harmadik stádiumú mellrákkal küzd Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Harmadik stádiumú mellrák – kemoterápia, kettős masztektómia és sugárkezelés vár rá

Az orvosi vizsgálatok után invazív ductalis karcinómát diagnosztizáltak nála — ez az egyik leggyakoribb és legagresszívebb mellráktípus, amely a tejcsatornákban alakul ki, majd átterjed a környező szövetekre. Lowe augusztusban tudta meg, hogy betegségének stádiumát súlyosbították: kettesről hármasra módosították a besorolást.

„Gyorsan össze kellett szednem magam” – írta esszéjében. – „Kemoterápia, kettős masztektómia, sugárkezelés és végül implantátumok várnak rám. Ez mind nagyon sok egy olyan embernek, aki eddig sosem volt komolyan beteg.”

A színésznő szerint ugyan a mellrák fizikailag és lelkileg is megviselte, de rengeteg támogatást kapott a Hallmark-családtól. Kollégái – köztük Alison Sweeney és Craig Baumgarten – a forgatási menetrendet is módosították, hogy Lowe a kezelések után újra rendezni tudjon.

Yan-Kay Crystal Lowe a Kézbesítve szerelemmel és a Hannah Swensen-rejtélyek című Hallmark-sorozatok sztárja elárulta, hogy bár a mellrák „minden szinten lerombolta”, elszántan küzd tovább. „Megtanulom, hogyan változtathatom méreggé a gyógyszert, fájdalmat erővé. És ezt tanulom minden egyes nap.”

Korábban már írtunk róla, hogy a Rózsaszín Október világszerte a mellrák elleni küzdelem hónapja, amely a megelőzésre, a korai felismerésre és a betegek támogatására hívja fel a figyelmet.