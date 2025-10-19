Hírlevél

Rózsaszín október

Forradalmi áttörés a mellrák gyógyításában – ez mindent megváltozat

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Biztató eredmények születtek az Enhertu nevű szer alkalmazásával, amely a mellrák agresszív formáiban is hatékony lehet. A klinikai vizsgálatok szerint a gyógyszer jelentősen csökkenti az invazív rákos sejtek jelenlétét a műtét utáni időszakban, miközben a mellékhatások is enyhébbek, mint a hagyományos kemoterápiánál.
Rózsaszín októberegészségrákkutatásmellrák

Az Enhertu az AstraZeneca és a Daiichi Sankyo közös fejlesztése, amely korábban főként előrehaladott mellrákos esetekben bizonyított. A legújabb klinikai vizsgálatok azonban kifejezetten a korai stádiumú, HER2-pozitív mellrákos pácienseknél vizsgálták a hatását. Az eredmények szerint a THP kombinációval kezelt betegek kétharmadánál nem mutattak ki invazív rákos sejteket a műtét után, ami 11 százalékos javulást jelent a hagyományos kemoterápiához képest - írja az Euronews.

mellrák
Rózsaszín október: áttörés a mellrák kezelésében
Fotó: Pexels

Az Enhertu előnyei a mellrák kezelésében

A vizsgálatok során a mellékhatások is lényegesen enyhébbek voltak: 

  • az Enhertuval kezelt betegek 37,5%-a tapasztalt súlyos mellékhatást, 
  • míg a kemoterápiánál ez az arány meghaladta az 55%-ot. 
  • Kórházi kezelést igénylő komplikációk és szívproblémák előfordulása is alacsonyabb volt az új gyógyszer esetén.

A kutatás különösen fontos, mert 

minden harmadik korai stádiumú HER2-pozitív mellrákos beteg magas kockázatúnak számít,

 vagyis nagy esély van a daganat kiújulására a hagyományos kezelések után. A mostani vizsgálat azt mutatja, hogy az Enhertu hatékony alternatívát kínálhat, miközben csökkenti a terhelést a szervezetre.

Az Egyesült Államok Gyógyszerügynöksége (FDA) jelenleg is értékeli az Enhertu engedélyezését ezen korai stádiumú betegek számára. A szakértők szerint a gyógyszer személyre szabott, célzott kezelést tesz lehetővé a mellrák ezen agresszív formájában, új reményt nyújtva a betegeknek.

 

