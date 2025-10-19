Forradalmi áttörés a mellrák gyógyításában – ez mindent megváltozat

Az Enhertu az AstraZeneca és a Daiichi Sankyo közös fejlesztése, amely korábban főként előrehaladott mellrákos esetekben bizonyított. A legújabb klinikai vizsgálatok azonban kifejezetten a korai stádiumú, HER2-pozitív mellrákos pácienseknél vizsgálták a hatását. Az eredmények szerint a THP kombinációval kezelt betegek kétharmadánál nem mutattak ki invazív rákos sejteket a műtét után, ami 11 százalékos javulást jelent a hagyományos kemoterápiához képest - írja az Euronews.

Rózsaszín október: áttörés a mellrák kezelésében

Fotó: Pexels

Az Enhertu előnyei a mellrák kezelésében

A vizsgálatok során a mellékhatások is lényegesen enyhébbek voltak:

az Enhertuval kezelt betegek 37,5%-a tapasztalt súlyos mellékhatást,

míg a kemoterápiánál ez az arány meghaladta az 55%-ot.

Kórházi kezelést igénylő komplikációk és szívproblémák előfordulása is alacsonyabb volt az új gyógyszer esetén.

A kutatás különösen fontos, mert

minden harmadik korai stádiumú HER2-pozitív mellrákos beteg magas kockázatúnak számít,

vagyis nagy esély van a daganat kiújulására a hagyományos kezelések után. A mostani vizsgálat azt mutatja, hogy az Enhertu hatékony alternatívát kínálhat, miközben csökkenti a terhelést a szervezetre.

Az Egyesült Államok Gyógyszerügynöksége (FDA) jelenleg is értékeli az Enhertu engedélyezését ezen korai stádiumú betegek számára. A szakértők szerint a gyógyszer személyre szabott, célzott kezelést tesz lehetővé a mellrák ezen agresszív formájában, új reményt nyújtva a betegeknek.