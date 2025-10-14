Meloni Erdoğannak: Nem akarok megölni senkit! – hihetetlen párbeszéd

A Gázai övezetben zajló háború lezárását célzó egyiptomi békecsúcson Recep Tayyip Erdoğan tréfásan megígérte Giorgia Meloninak, hogy „talál módot rá”, hogyan beszélje le a cigarettáról. „Nagyszerűen néz ki. De rá kell vennem, hogy abbahagyja a dohányzást” – mondta a török elnök az olasz kormányfőnek, az Il Foglio által közölt felvételek szerint.

A jelenetnél jelen lévő Emmanuel Macron azonban azonnal lehűtötte Erdoğan lelkesedését: „Lehetetlen!” – vágta rá nevetve a francia elnök.

„Tudom, tudom” – válaszolta Meloni mosolyogva, majd hozzátette: ha leteszi a cigarettát, talán veszélyesebb lesz a környezetére. „Nem akarok megölni senkit” – tréfálkozott.

Az olasz miniszterelnök korábban egy interjúkötetben elismerte, hogy 13 év után újra rászokott a cigarettára. Azt is hozzátette, hogy a dohányzás segítette abban, hogy közelebbi kapcsolatot alakítson ki más politikusokkal – például a tunéziai elnökkel, Kais Saieddel.