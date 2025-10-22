Erről a menopauza-mellékhatásról senki sem beszél

Norvég és svéd kutatók szerint a menopauza kezdete után négy éven belül átlagosan 10 százalékkal csökken a nők jövedelme. A visszaesés fő oka, hogy sokan kénytelenek csökkenteni a munkaidejüket, vagy akár teljesen feladni a karrierjüket a tünetek miatt. A Stanford Egyetem kutatói a skandináv népességi adatok alapján bizonyították: a menopauza közvetlenül okoz keresetveszteséget.

A munkahelyi rugalmasság és megértés kulcsfontosságú a menopauza időszakában

A menopauza nemcsak egészségügyi, hanem munkahelyi kérdés is

A kutatások szerint a probléma nem pusztán orvosi. Kacy Fleming pszichológus szerint „a menopauzában lévő nők 10 százalékos bérvesztesége óriási rendszerhiba jele” – mind az egészségügy, mind a munkaadók részéről. A nők gyakran nem jutnak hozzá a megfelelő információkhoz és kezelésekhez, miközben a munkahelyek ritkán biztosítanak rugalmas feltételeket vagy támogató környezetet.

A Stanford-tanulmány pozitív példákat is hoz: azok a nők, akik időben kaptak hormonpótló terápiát (HRT) és megfelelő orvosi ellátást, meg tudták őrizni a keresetüket. A kutatók szerint a menopauza gazdasági hátránya megelőzhető, ha a munkahelyek és az egészségügyi rendszerek egyaránt felismerik a támogatás fontosságát.

Fleming szerint a vállalatok „20 évnyi tapasztalatot és tudást dobnak ki az ablakon”, ha nem támogatják középkorú női munkatársaikat. A termelékenység-kiesés mértéke globálisan 150 milliárd dollárra, az egészségügyi költségek pedig több mint 600 milliárd dollárra tehetők - számol be a Daily Mail.

Szakértők szerint a munkahelyeknek rugalmasabb feltételeket kell biztosítaniuk: hőmérséklet-szabályozás, rugalmas munkaidő, távmunka és pihenőidők bevezetésével sok nő megőrizhetné munkaképességét. A menopauza nem betegség, hanem természetes életszakasz – de ha a társadalom nem biztosít hozzá megfelelő támogatást, az gazdasági katasztrófához vezethet.