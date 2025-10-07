Döbbenetes videó, így csapódott az autópályába egy mentőhelikopter

A mentőhelikopter-baleset helyi idő szerint hétfő délután történt a kaliforniai Sacramento közelében, amikor egy Airbus H-130 típusú mentőhelikopter az autópályára zuhant. A helikopter fedélzetén egy pilóta, egy ápoló és egy mentős tartózkodott — mindhármukat súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba – írja a CBS.

A mentőhelikopter-baleset után a gép darabokra tört az autópályán – mindhárom személy válságos állapotban van Fotó: CHRIS JUNG / NurPhoto

A mentőhelikopter-baleset idején beteg nem tartózkodott a gépen

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) adatai szerint az érintett helikopter 2021 óta repült a Reach Air Medical Services flottájában, és eddig nem volt vele komolyabb incidens.

Egy, a közösségi médiában terjedő videófelvételen jól látható, ahogy a gép az autópálya felett lebeg, majd hirtelen zuhanásba kezd, és oldalára dőlve csapódik a földnek. A rotorlapátok a becsapódás pillanatában letörtek, a roncs pedig az úttesten állt meg.

A mentésben több tucat tűzoltó és rendőr vett részt, az autópályát hosszú órákra lezárták. A vizsgálatot a hatóságok megkezdték.

A közelmúltban Minnesota államban is lezuhant egy helikopter.