Merényletet követtek el az újságíró ellen, bombát szereltek az autójára – videó

Bombát rejtettek egy ismert olasz újságíró autója alá Róma közelében. A robbanás teljesen megsemmisítette az autót, és a szomszédos járművekben is kárt tett. Csodával határos módon senki nem sérült meg, a hatóságok szerint az ügy egyértelmű megfélemlítési kísérlet volt – írja a le Parisien. A péntek hajnalban történt merénylet a RAI közszolgálati televízió oknyomozó műsorának, a Report-nak a vezetője, Sigfrido Ranucci ellen irányult. A bomba a férfi autója alatt robbant fel, amely teljesen megsemmisült. A detonáció a lánya kocsiját és a ház homlokzatát is megrongálta.

A rendőrség nyomozást indított a merénylet ügyében

Fotó: Unsplash

Meloni is megszólalt a bombamerénylet után

A Report közleménye szerint „a robbanás ereje olyan nagy volt, hogy ha valaki éppen arra sétál, belehalt volna.” Az ügyben az olasz rendőrség azonnal nyomozást indított.

A támadás országos felháborodást váltott ki. Giorgia Meloni miniszterelnök „teljes szolidaritását” fejezte ki Ranuccival, és élesen elítélte a megfélemlítést.

A Report műsor évtizedek óta Olaszország egyik legerősebb oknyomozó televíziós platformja, amely politikai, gazdasági és társadalmi ügyeket tár fel. A műsor X-oldalán látható a felrobbant autó.