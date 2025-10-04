Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos vádak: Zelenszkij halála ítélte a katonáit

Erin Patterson

Fordulat a gombás gyilkos ügyében, megszólalt az ügyvéd

4 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ausztrál Erin Patterson három családtagja halt meg egy végzetes ebéd után. Az ügy középpontjában a mérgező gomba áll, amely egy családi tragédiából világszenzációvá vált bűnügyet indított el. A nőt elítélték szándékos emberölésért, most az ügyvédje bejelentette: fellebbezni készül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Erin Pattersonéletfogytmérgező gombagyilkosságfellebezés

2023. júliusában egy békésnek induló családi ebéd szörnyű tragédiába torkollott az ausztráliai Leongatha városában. Az 50 éves Erin Patterson marhahúsos wellingtont szolgált fel férje családjának, ám a fogásban mérgező gomba is volt. Az ebéd után a férj szülei, Don és Gail Patterson, valamint Gail nővére, Heather Wilkinson rosszul lettek, majd rövid időn belül életüket vesztették. Heather férje, Ian Wilkinson lelkész, bár súlyos állapotban kómába esett, végül túlélte a mérgezést, de maradandó egészségkárosodással.

mérgező gomba - Convicted killer Erin Patterson (R) leaves the Supreme Court of Victoria in Melbourne on September 8, 2025. An Australian judge sentenced Patterson on September 8 to life in prison with parole after 33 years for killing three people with toxic mushrooms, capping a trial that sparked a global media frenzy. (Photo by WILLIAM WEST / AFP)
Mérgező gomba gyilkos: fellebbezni készül Erin Patterson
Fotó: WILLIAM WEST / AFP

A nyomozás során kiderült, hogy a fogásba olyan gombák kerültek, amelyek könnyen összetéveszthetők az ehető csiperkével, ám halálos mérget tartalmaznak. Az ügyészség szerint Erin Patterson nem véletlenül főzte bele a gombát az ételbe, hanem szándékosan mérgezte meg rokonait.

AFP presents a reportage of 32 photos by photographers Martin Keep and William West relating to the mushroom murder trial of Erin Patterson in various locations across the state of Victoria. An Australian woman murdered her husband's parents and aunt by lacing their beef Wellington lunch with toxic mushrooms, a jury found on July 7 at the climax of a trial watched around the world. Keen home cook Erin Patterson hosted an intimate meal in July 2023 that started with good-natured banter and earnest prayer -- but ended with three guests dead. Search for all these reportage images using: Australia-crime-court-mushroom Search REPORTAGE to source all feature, magazine and photo essays (Photo by Martin KEEP and William WEST / AFP) / For any use in Australia and New Zealand, please contact the AFP sales department at sydsales@afp.com or +61 405 149 534.
Mérgező gomba gyilkos
Fotó: MARTIN KEEP / AFP

Mérgező gomba a vádlottak padján

A tárgyalásokon gombaszakértőket is meghallgattak, akik szerint laikus számára szinte lehetetlen megkülönböztetni az ehető csiperkét a mérgező gombától. Ugyanakkor az ügyészség azt állította, Patterson tudatosan szedte a halálos gombákat, miután egy szakértő figyelmeztető bejegyzését látta az interneten.

Külön gyanút keltett, hogy a nő maga nem mutatta a mérgezés jeleit, ami arra engedett következtetni, hogy ő nem evett a saját főztjéből.

This photo taken in Leongatha on May 28, 2025 shows mushrooms growing outside the home of Erin Patterson, an Australian woman who was on trial after being accused of murdering three members of her husband's family with a toxic mushroom-laced beef Wellington lunch. An Australian woman murdered her husband's parents and aunt by lacing their beef Wellington lunch with toxic mushrooms, a jury found on July 7, 2025 at the climax of a trial watched around the world. Keen home cook Erin Patterson hosted an intimate meal in July 2023 that started with good-natured banter and earnest prayer -- but ended with three guests dead. (Photo by William WEST / AFP)
Erin Patterson háza előtt talált gombák
Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Elítélés és ítélethirdetés

2025. júliusában a Morwellben tartott tárgyalás végén az esküdtszék bűnösnek találta Erin Pattersont három rendbeli gyilkosságban és egy rendbeli gyilkossági kísérletben. Az ügy hatalmas médiafigyelmet kapott, és dokumentumfilmek is készülnek róla.

Patterson életfogytig tartó börtönbüntetést kapott, legkorábban 33 év múlva szabadulhat feltételesen.

 Ez az egyik leghosszabb büntetés, amit valaha női elkövetőre kiszabtak Ausztráliában.

This handout sketch by artist Anita Lester dated August 25, 2025 shows convicted murderer Erin Patterson at the Supreme Court of Victoria in Melbourne, ahead of her sentencing. Patterson, 50, was convicted in July of triple murder for serving beef Wellington laced with death cap mushrooms -- the world's deadliest fungi -- to her estranged husband's parents, aunt and uncle during a sumptuous lunch at her home in rural Leongatha in the state of Victoria in 2023. (Photo by Anita LESTER / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ANITA LESTER" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Ítélet: életfogytig tartó börtönbüntetés - Bírósági illusztráció Erin Pattersonról
Fotó: ANITA LESTER / Anita LESTER / AFP

Fellebbezés – lesz fordulat az ügyben?

Most Patterson ügyvédje bejelentette, hogy fellebbezést nyújtanak be az ítélet ellen

 - írja a BBC. 

Egyelőre nem tudni, milyen jogi érvekre építik az ügyet, de a fellebbezéshez az is szükséges, hogy a bíróság jogi hibákat állapítson meg az eredeti eljárásban.

A „mérgező gomba gyilkos” ügy sokkolta Ausztráliát, és világszerte figyelmet keltett. A tragikus történet egyszerre hívta fel a figyelmet a természetben gyűjtött gombák veszélyeire és egy különösen kegyetlen családi bűncselekmény részleteire.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!