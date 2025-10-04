Fordulat a gombás gyilkos ügyében, megszólalt az ügyvéd

2023. júliusában egy békésnek induló családi ebéd szörnyű tragédiába torkollott az ausztráliai Leongatha városában. Az 50 éves Erin Patterson marhahúsos wellingtont szolgált fel férje családjának, ám a fogásban mérgező gomba is volt. Az ebéd után a férj szülei, Don és Gail Patterson, valamint Gail nővére, Heather Wilkinson rosszul lettek, majd rövid időn belül életüket vesztették. Heather férje, Ian Wilkinson lelkész, bár súlyos állapotban kómába esett, végül túlélte a mérgezést, de maradandó egészségkárosodással.

Mérgező gomba gyilkos: fellebbezni készül Erin Patterson

A nyomozás során kiderült, hogy a fogásba olyan gombák kerültek, amelyek könnyen összetéveszthetők az ehető csiperkével, ám halálos mérget tartalmaznak. Az ügyészség szerint Erin Patterson nem véletlenül főzte bele a gombát az ételbe, hanem szándékosan mérgezte meg rokonait.

Mérgező gomba a vádlottak padján

A tárgyalásokon gombaszakértőket is meghallgattak, akik szerint laikus számára szinte lehetetlen megkülönböztetni az ehető csiperkét a mérgező gombától. Ugyanakkor az ügyészség azt állította, Patterson tudatosan szedte a halálos gombákat, miután egy szakértő figyelmeztető bejegyzését látta az interneten.

Külön gyanút keltett, hogy a nő maga nem mutatta a mérgezés jeleit, ami arra engedett következtetni, hogy ő nem evett a saját főztjéből.

Erin Patterson háza előtt talált gombák

Elítélés és ítélethirdetés

2025. júliusában a Morwellben tartott tárgyalás végén az esküdtszék bűnösnek találta Erin Pattersont három rendbeli gyilkosságban és egy rendbeli gyilkossági kísérletben. Az ügy hatalmas médiafigyelmet kapott, és dokumentumfilmek is készülnek róla.

Patterson életfogytig tartó börtönbüntetést kapott, legkorábban 33 év múlva szabadulhat feltételesen.

Ez az egyik leghosszabb büntetés, amit valaha női elkövetőre kiszabtak Ausztráliában.

Ítélet: életfogytig tartó börtönbüntetés - Bírósági illusztráció Erin Pattersonról

Fellebbezés – lesz fordulat az ügyben?

Most Patterson ügyvédje bejelentette, hogy fellebbezést nyújtanak be az ítélet ellen

Egyelőre nem tudni, milyen jogi érvekre építik az ügyet, de a fellebbezéshez az is szükséges, hogy a bíróság jogi hibákat állapítson meg az eredeti eljárásban.