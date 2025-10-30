Ezek a népszerű ételek nagy veszélyt jelentenek az egészségére

A kutatók szerint a mérgező zöldségek kialakulása nem véletlen. A Kobe Egyetem tudósai felfedezték, hogy bizonyos növények speciális fehérjék segítségével szívják fel a mérgezett talajban lévő vegyületeket. Ezek a fehérjék a káros anyagokhoz kapcsolódva képesek azokat a növény szövetein át a termésig szállítani.

Mérgező zöldségek: a tök és a cukkini

A kutatás kimutatta, hogy a tök, a cukkini és más növények különleges képességgel bírnak: képesek a mérgezett talajból származó szennyeződéseket felhalmozni. A Kobe Egyetem kísérletei során kiderült, hogy ezek a zöldségek egy bizonyos fehérje segítségével mozgatják a mérgező anyagokat a gyökérből a termésbe.

Ezzel szemben más növényfajokban ez a folyamat nem figyelhető meg. A tudósok szerint ez magyarázza, miért lehetnek a kabakosok között mérgező zöldségek, míg más élelmiszernövények biztonságosabbak maradnak.

Hogyan szívják fel a zöldségek a szennyező vegyületeket?

A kutatók felfedezték, hogy a folyamat kulcsa a fehérjék aminosav-szerkezete. Egy apró eltérés határozza meg, hogy a fehérje a sejten belül marad, vagy a növényi nedvbe kerül, ahol képes a mérgező anyagokat szállítani. A kísérleteket dohánynövényeken is elvégezték, és az eredmények igazolták a jelenséget: csak a „kiválasztott” fehérjék juttatják el a káros vegyületeket a növény föld feletti részeibe. Ez a kutatás választ ad arra, hogyan szívják fel a zöldségek a szennyező vegyületeket, és egyben megnyitja az utat a génszintű beavatkozások előtt, amelyekkel a mérgező zöldségek kialakulása megelőzhető.

Biztonságos zöldségtermesztés a jövőben

A tudósok szerint a jövő mezőgazdaságának egyik legnagyobb kihívása a biztonságos zöldségtermesztés. A Kobe Egyetem kutatócsoportja úgy véli, a szennyező anyagokat szállító fehérjék működésének szabályozásával elérhető, hogy a növények által felszívott mérgező anyag ne jusson el az ehető részekbe.

Ez nemcsak a mérgezett talaj problémáját csökkentheti, hanem a globális élelmiszer-biztonság szempontjából is áttörést hozhat.

A tudósok olyan növények kifejlesztésén dolgoznak, amelyek képesek megtisztítani a talajt a szennyeződésektől — így a természet saját erőforrásait használva óvhatjuk az egészségünket és a környezetet – áll a ScienceDaily oldalán megjelent tanulmányban.