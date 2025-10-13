Az ész megáll: egy állam betiltaná az ember és a mesterséges intelligencia házasságát

Az ohiói törvényhozás előtt új javaslat fekszik, amely szigorúan szabályozná, hogyan viszonyulhatnak az emberek a mesterséges intelligenciához. A Licking megyei republikánus képviselő, Thaddeus Claggett szerint a gépek fejlődése aggasztó mértéket ölt, és meg kell akadályozni, hogy a mesterséges intelligencia emberi szerepet tölthessen be a társadalomban - számol be a Futurism.

Egyre több vita övezi a mesterséges intelligencia jogi státuszát

Fotó: Shutterstock

Mesterséges intelligencia és emberi jogok

A javaslat kimondja, hogy az MI-rendszerek nem érző entitásoknak minősülnek, tehát nem kaphatnak jogi személyiséget, és nem köthetnek házasságot sem emberrel, sem más mesterséges intelligenciával. Claggett hangsúlyozta:

Ahogy a számítógépes rendszerek egyre emberibbé válnak, biztosítanunk kell, hogy a törvényeink világosan kizárják őket az emberi döntési körökből.

A törvény nemcsak a házasságot tiltaná, hanem az MI gazdasági és jogi befolyását is korlátozná. A javaslat szerint mesterséges intelligencia nem birtokolhatna ingatlant, pénzügyi számlát vagy szellemi tulajdont, és nem tölthetne be vezető pozíciót semmilyen vállalatnál. Az MI által okozott károkért pedig mindig az emberi tulajdonos vagy fejlesztő felelne.

Claggett szerint a törvény célja az, hogy az emberek mindig megőrizzék az irányítást a technológia felett. „A nyilvánosságnak meg kell értenie, mekkora kockázatot jelent az MI rohamos fejlődése. Ohio számos törvénytervezeten dolgozik, amelyek védőkorlátokat állítanak fel, hogy mindig az ember legyen az irányító, ne a gép

– mondta.

Bár a világon több helyen is akadnak, akik házasságot kötöttek AI-chatbotokkal, ezeknek a szimbolikus szertartásoknak semmilyen jogi erejük nincs.

Egy friss amerikai felmérés szerint a felnőttek közel egyharmada már romantikus vagy intim kapcsolatot alakított ki egy MI-chatbottal.

A pszichiáterek szerint ez a tendencia komoly mentális veszélyeket rejt. Egyre több az úgynevezett „MI-pszichózis” esete, amikor a felhasználók elveszítik a kapcsolatot a valósággal, miután megszállottan kötődnek egy mesterséges intelligenciához – némelyik történet tragédiába torkollott.