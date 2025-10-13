Az egyik amerikai állam már lépett, félnek a mesterséges intelligenciától

Kalifornia az első amerikai állam, amely kimondta: a mesterséges intelligencia nem helyettesítheti a valós színészeket. A döntés célja a színészek védelme, hiszen ahogy az MI egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban, a technológia fejlődésével párhuzamosan a deepfake videók és digitális másolatok is egyre élethűbbek lesznek – írja az Indy100.

Kalifornia korlátozza a mesterséges intelligencia használatát - Illusztráció: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

Színpadon és filmen is tilos a mesterséges intelligencia

Az új kaliforniai törvények biztosítják, hogy a színészek hangját vagy képét ne lehessen engedély nélkül digitálisan lemásolni. Ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia soha nem veheti át teljesen a színészek munkáját, legyen szó filmről, sorozatról vagy reklámról. A szabály az elhunytak digitális másolatát is kimondottan tiltja, garantálva a technológia etikus használatát.

Átláthatóság és biztonság

Kalifornia emellett életbe léptetett egy, a mesterséges intelligencia átláthatóságára vonatkozótörvényt is. Ez az első állami jogszabály, amely megköveteli a nagy MI-cégektől, hogy nyilvánosságra hozzák biztonsági intézkedéseiket és jelentést tegyenek a magas kockázatú eseményekről. Az intézkedések célja, hogy a mesterséges intelligencia használata ne csak innovatív, de biztonságos és etikus is legyen.