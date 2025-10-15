Hírlevél

Újabb technológia szintlépést hajtott végre az ázsiai ország. Kína kötelezővé tette a mesterséges intelligencia oktatását az iskolákban, jelezve, hogy a technológia hosszú távon is alapvető szerepet kap a társadalmak működésében.
mesterséges intelligenciaAIKína

Kína kötelezővé tette a mesterséges intelligencia oktatását az iskolákban, jelezve, hogy a technológia hosszú távon is alapvető szerepet kap a társadalmak működésében.

A mesterséges intelligencia már Az online csalókat is segíti.
Kötelező lett a mesterséges intelligencia Kínában
Fotó: Unsplash

A kínai mesterséges intelligencia képzés célja az eszközök hatékony használata

A digitális átalakulás jegyében hazai kezdeményezésként indult el a Foxfilm AI-alapú videós kurzusa, amely kisvállalkozóknak és marketingeseknek nyújt gyakorlati tudást.

Az AI nem helyettesíti az emberi kreativitást, de aki nem alkalmazza, lemarad

- mondta Koós Máté, a Foxfilm kreatív vezetője. A képzés célja az AI-eszközök hatékony használatának elsajátítása a versenyképesség növelésére.

 

