Kína kötelezővé tette a mesterséges intelligencia oktatását az iskolákban, jelezve, hogy a technológia hosszú távon is alapvető szerepet kap a társadalmak működésében.

Kötelező lett a mesterséges intelligencia Kínában

Fotó: Unsplash

A kínai mesterséges intelligencia képzés célja az eszközök hatékony használata

A digitális átalakulás jegyében hazai kezdeményezésként indult el a Foxfilm AI-alapú videós kurzusa, amely kisvállalkozóknak és marketingeseknek nyújt gyakorlati tudást.

Az AI nem helyettesíti az emberi kreativitást, de aki nem alkalmazza, lemarad

- mondta Koós Máté, a Foxfilm kreatív vezetője. A képzés célja az AI-eszközök hatékony használatának elsajátítása a versenyképesség növelésére.