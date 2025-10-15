Újabb technológia szintlépést hajtott végre az ázsiai ország. Kína kötelezővé tette a mesterséges intelligencia oktatását az iskolákban, jelezve, hogy a technológia hosszú távon is alapvető szerepet kap a társadalmak működésében.
Kína kötelezővé tette a mesterséges intelligencia oktatását az iskolákban, jelezve, hogy a technológia hosszú távon is alapvető szerepet kap a társadalmak működésében.
A kínai mesterséges intelligencia képzés célja az eszközök hatékony használata
A digitális átalakulás jegyében hazai kezdeményezésként indult el a Foxfilm AI-alapú videós kurzusa, amely kisvállalkozóknak és marketingeseknek nyújt gyakorlati tudást.
Az AI nem helyettesíti az emberi kreativitást, de aki nem alkalmazza, lemarad
- mondta Koós Máté, a Foxfilm kreatív vezetője. A képzés célja az AI-eszközök hatékony használatának elsajátítása a versenyképesség növelésére.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!