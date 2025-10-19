Pánikot kelt a mesterséges intelligencia: szülők rendőrt hívtak az AI-tréfák miatt

A közösségi oldalakon egyre több olyan eset lát napvilágot, ahol fiatalok mesterséges intelligencia segítségével olyan fotókat küldenek szüleiknek, amelyeken hajléktalan emberek „látszanak” az otthonukban. A cél: meglepni, sőt, sokkolni a szülőket. Több esetben a pánik odáig fajult, hogy a szülők segélyhívást tettek – ezzel azonban feleslegesen terhelték a rendőrséget és a mentőket - tájékoztat a Futurism.

A mesterséges intelligencia árnyoldala

A mesterséges intelligencia visszaüthet

Az amerikai és brit hatóságok már figyelmeztetést adtak ki az úgynevezett „AI-hajléktalan” tréfák miatt. A rendőrség szerint az ilyen cselekedetek nemcsak ízléstelenek, hanem veszélyesek is, mert pánikot kelthetnek és komoly erőforrásokat vonhatnak el a valódi vészhelyzetek elől. Egyes esetekben

a fiatalokat bűncselekmény gyanújával felelősségre is vonták.

This new AI homeless man trend is fantastic had to get my wee sister to try persuade her not to actually call the polis 😂😂😂😂 pic.twitter.com/XmAITmcZJT — Isla (@FfsHibs) October 1, 2025

A szakértők szerint ez az új trend rámutat arra, hogy a mesterséges intelligencia milyen könnyen válhat a félretájékoztatás eszközévé. A deepfake technológia ma már olyan élethű képeket hoz létre, hogy még a családtagok is nehezen különböztetik meg a valóságot a manipulációtól.

Felelősséggel az AI-korszakban

A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy mielőtt pánikba esnének, ellenőrizzék, hogy a kapott kép valós-e. A szakemberek hangsúlyozzák: a mesterséges intelligencia hatalmas lehetőségeket rejt, de tudatosság és felelősség nélkül komoly problémákat is okozhat.