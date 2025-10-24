Ezért fontos a tehénbüfi, döbbenetes, amire rájöttek a kutatók

A skót „Cool Cows” tenyésztési program áttörést ért el: a kutatók olyan teheneket nevelnek, amelyek kevesebb metánt termelnek. Ezzel akár 20 év alatt 40%-kal csökkenthetik a metánkibocsátást – írja a Sky News.

Csökkenthető a tehenek metánkibocsátása

Fotó: Unsplash

A metánkibocsátás csökkentése a cél

A metán a légkörben 80-szor több hőt csapdáz, mint a szén-dioxid, de 12 év alatt lebomlik, így a csökkentés gyors klímahatást eredményezhet. A tenyésztési program genetikai teszteket és mesterséges megtermékenyítést alkalmaz, hogy gyorsabban hozza létre az alacsony metánkibocsátású utódokat, genetikai módosítás nélkül.

Ha egy tehén kevesebb metánt bocsát ki, ezt az egész életében így teszi. Ha pedig ilyen bikával párosítjuk, az utód még kevesebbet termel. Ez egy tartós és öröklődő változás – mondta Mike Coffey professzor, a Scotland's Rural College szakértője.”

Bár a tudósok szerint ez hatalmas előrelépés, a szakértők óvatosak.

Jó, ha hatékonyabbá tesszük a rendszert, de ez nem helyettesíti a növényi alapú étrendre való átállást. A legjobb módja a metán csökkentésének az, ha kevesebb tehenet tartunk”

– nyilatkozta Emma Garnett, az Oxfordi Egyetem kutatója.

A brit marhahúsfogyasztás 1980 óta 62%-kal csökkent, részben az egészségügyi és állatjóléti megfontolások miatt, de a klímára gyakorolt hatás is egyre nagyobb szerepet játszik. A tejtermékek fogyasztása viszont növekszik, ezért a kutatók szerint fontos, hogy ha valaki továbbra is fogyaszt húst vagy tejterméket, legalább választhassa a környezetkímélőbb forrást.

Ahogy az autóknál is választhatunk alacsony kibocsátásút, a fogyasztóknak is meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a hús és a tej esetében is zöldebb opciót válasszanak”

– véli Coffey professzor.

