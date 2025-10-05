Országos pánik – Több mint százan haltak meg metanol mérgezésben

Brazíliában országos pánikot okozott, hogy több helyen is terjed a metanol mérgezés. Az egészségügyi minisztérium eddig tizenegy esetet erősített meg, de a gyanús esetek száma meghaladja a százat. A hatóságok szerint a veszélyes alkoholok hamisított formában kerültek forgalomba.
A mérgezések São Paulóban, Pernambuco és Mato Grosso do Sul államokban történtek, és több helyen halálos áldozatokat is követelt a metanol. Az első vizsgálatok szerint metil-alkohollal szennyezett italok kerültek a vendéglátóhelyekre. Az áldozatok bárok és éttermek vendégei voltak, akik átlátszó koktélokat, vodkát vagy caipirinhát fogyasztottak. A metanol kis mennyiségben is rendkívül veszélyes, vakságot, kómát vagy akár halált is okozhat.
Az egészségügyi miniszter, Alexandre Padilha közölte, hogy 2 500 adag fomepizolt és 12 000 ampulla orvosi etanolt osztanak szét az érintett államokban. A kormány célja, hogy minden kórház megkapja a metanol mérgezés ellenszerét, és gyorsan tudjon reagálni az új esetekre.
A figyelmeztetések hatására egyre többen kerülik az erős italokat. A turisták és a helyiek csak sört vagy üdítőt rendelnek, a bárok és éttermek közül sokan ideiglenesen felfüggesztették az italárusítást.
A tengerparti vendéglátóhelyek a közösségi médiában figyelmeztetik a vendégeket, hogy ne fogyasszanak ismeretlen eredetű alkoholt.
A szövetségi rendőrség már nyomoz a hamisított italokat terjesztő bűnszervezetek után. Bár Rióban egyelőre nem jelentettek megerősített eseteket, az ország lakói félnek, hogy a metanol mérgezés újabb áldozatokat szedhet. A forróságban egyre többen döntenek úgy, hogy biztonságból csak palackozott sört isznak – írja a Fox News.