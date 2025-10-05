Országos pánik – Több mint százan haltak meg metanol mérgezésben

Brazíliában országos pánikot okozott, hogy több helyen is terjed a metanol mérgezés. Az egészségügyi minisztérium eddig tizenegy esetet erősített meg, de a gyanús esetek száma meghaladja a százat. A hatóságok szerint a veszélyes alkoholok hamisított formában kerültek forgalomba.

Metanol mérgezések miatt egyre többen állnak át a sörökre (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Metanol mérgezés: szennyezett alkohol miatt kerültek kórházba százak

A mérgezések São Paulóban, Pernambuco és Mato Grosso do Sul államokban történtek, és több helyen halálos áldozatokat is követelt a metanol. Az első vizsgálatok szerint metil-alkohollal szennyezett italok kerültek a vendéglátóhelyekre. Az áldozatok bárok és éttermek vendégei voltak, akik átlátszó koktélokat, vodkát vagy caipirinhát fogyasztottak. A metanol kis mennyiségben is rendkívül veszélyes, vakságot, kómát vagy akár halált is okozhat.

A metanol hasonló az alkoholhoz, de még annál is károsabb, sőt halálos (illusztráció)

Fotó: Tara Winstead/Pexels

Az egészségügyi miniszter, Alexandre Padilha közölte, hogy 2 500 adag fomepizolt és 12 000 ampulla orvosi etanolt osztanak szét az érintett államokban. A kormány célja, hogy minden kórház megkapja a metanol mérgezés ellenszerét, és gyorsan tudjon reagálni az új esetekre.

Korábban Kolumbia italoázisaiban terjedt a szennyezett alkohol, pancsolt szesz

Fotó: JESUS RICO / AFP

A veszélyes alkoholok miatt országos pánik Brazíliában

A figyelmeztetések hatására egyre többen kerülik az erős italokat. A turisták és a helyiek csak sört vagy üdítőt rendelnek, a bárok és éttermek közül sokan ideiglenesen felfüggesztették az italárusítást.

A tengerparti vendéglátóhelyek a közösségi médiában figyelmeztetik a vendégeket, hogy ne fogyasszanak ismeretlen eredetű alkoholt.

A szövetségi rendőrség már nyomoz a hamisított italokat terjesztő bűnszervezetek után. Bár Rióban egyelőre nem jelentettek megerősített eseteket, az ország lakói félnek, hogy a metanol mérgezés újabb áldozatokat szedhet. A forróságban egyre többen döntenek úgy, hogy biztonságból csak palackozott sört isznak – írja a Fox News.