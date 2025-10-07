Besétált a bárba egy nő, majd olyat italt kapott, hogy meghalt

Egyre nagyobb aggodalmat kelt a metanol-mérgezés Brazíliában — egy 30 éves nő, Bruna Araújo de Souza halála után már három ember vesztette életét São Paulo államban. A hatóságok több mint tízezer üveg alkoholt foglaltak le, és tucatnyi szórakozóhelyet bezártak, miközben a mérgezett italok eredetét még mindig vizsgálják - írja a BBC.

Metanol-mérgezés Brazíliában — a hatóságok több ezer üveg veszélyes italt foglaltak le São Paulóban. Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A metanol-mérgezés Brazíliában terjed

A brazil egészségügyi minisztérium szerint eddig 225 igazolt esetet regisztráltak, többségüket São Paulóban. A mostani halálesetek között szerepel Bruna Araújo de Souza, aki egy bárban fogyasztott vodkát, majd kórházba került, ahol metanolt mutattak ki a szervezetében. Barátja szintén mérgezést szenvedett.

A brazil sajtó szerint a másik két áldozat a 46 éves Marcos Antônio Jorge Júnior és az 54 éves Ricardo Lopes Mira, mindketten São Paulóból. A férfiak néhány nappal az után haltak meg, hogy bárokban ittak szeszes italt.

Mitől halálos a metanol-mérgezés?

A metanol egy rendkívül mérgező alkohol, amelyet ipari tisztítószerekben, fagyállókban és üzemanyagokban használnak. Már kis mennyiségben is súlyos, akár halálos mérgezést okozhat. A tünetei sokszor a másnapossághoz hasonlítanak — fejfájás, hányinger, szédülés —, ezért sokan későn ismerik fel a veszélyt.

A brazil egészségügyi miniszter, Alexandre Padilha, „példátlannak” nevezte az ország történetében a mostani helyzetet. A hatóságok mindenkit figyelmeztetnek: ne fogyasszanak olyan italokat, amelyeknek nincs címkéjük, biztonsági zárjuk vagy adójegyük.

Korábbi esetek és figyelmeztetés a turistáknak

Ez nem az első metanol-mérgezéses járvány Latin-Amerikában. 1999-ben Brazíliában, Bahia államban 51 ember halt meg, míg 2022-ben Peruban legalább 54 áldozatot követelt hasonló eset.

A Médecins Sans Frontières (MSF) szerint világszerte évente több ezer ember szenved metanol-mérgezést — a legtöbben Ázsiában, ahol a szabályozás és a lakossági tudatosság is hiányos.

