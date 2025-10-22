Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megszólalt a belgrádi lövöldöző – szavai mindenkit sokkoltak

meteorológiai ballon

Furcsa tárgy ütközött a gépnek a magasban, a hatóságok vizsgálják az esetet

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A United Airlines egyik járata váratlan incidens miatt volt kénytelen megszakítani útját. A vizsgálat szerint egy meteorológiai ballon állhat a különös repülési baleset mögött.
Link másolása
Vágólapra másolva!
meteorológiai ballonrepedésKényszerleszállás

A United Airlines Flight 1093 Denverből Los Angelesbe tartott, amikor a pilóták egy repedést fedeztek fel a Boeing 737-es több rétegű szélvédőjén. A gép biztonságosan leszállt Salt Lake Cityben, és az utasokat egy másik járat szállította tovább. A vizsgálat során felmerült, hogy egy meteorológiai ballon okozhatta a repedést — a WindBorne Systems vezetője szerint az egyik ballonjuk ütközhetett a géppel – írja a CBS.

A United Airlines gépe biztonságban leszállt, miután egy meteorológiai ballon feltehetően megrepesztette a pilótafülke szélvédőjét.
A United Airlines gépe biztonságban leszállt, miután egy meteorológiai ballon feltehetően megrepesztette a pilótafülke szélvédőjét. Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Vizsgálják, valóban a meteorológiai ballon okozta-e a repedést

Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) laboratóriumba küldte a repedt szélvédőt, hogy pontosan megállapítsák az ütközés okát. A WindBorne Systems közölte, hogy azonnal együttműködik a hatóságokkal, és szoftveres frissítést hajtott végre, hogy minimalizálja a meteorológiai ballonok és a repülőgépek közötti lehetséges ütközéseket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!