Elképesztő, 176 kilométeres a világ legfuturisztikusabb metrója

Rijád eddig leginkább az autós közlekedésre épült, most azonban a közösségi közlekedés, a metró került előtérbe.

Ilyen futurisztikus a rijádi metró egyik állomása

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

A hat vonalból álló, 176 kilométer hosszú Riad Metro több mint 22 milliárd dolláros (7425 milliárd forint) beruházással épült meg, és 85 állomásával a világ egyik legnagyobb automatizált rendszere lett.

A metró vezető nélküli, és napi 3,6 millió utas szállítására alkalmas – írj a Focus.

A reptérre is kimegy a metró

A vonalak összekötik a város legfontosabb csomópontjait, köztük a King Khalid nemzetközi repülőteret és a pénzügyi negyedet. Az építtetők szerint állomások nem csupán átszállási pontok: futurisztikus kialakításukkal, belső kertekkel, boltokkal és kiállítóterekkel önmagukban is vonzó célpontok.

„Ez át fogja formálni a fővárosunk imázsát, és újra fogja definiálni a mobilitást a polgárok és a turisták számára. Sokak számára a rijádi metró a városnézés fénypontjává vált” – mondta Ibrahim bin Mohammed Al Sultan minisztert.

A projekt a szaúdi Vision 2030 modernizációs stratégia része, amely a gazdaság átalakítása mellett a városi infrastruktúra fejlesztését is célul tűzte ki. Miközben más nagyra törő tervek – mint a „The Line” elnevezésű futurisztikus város – lelassultak vagy átalakultak, a Riad Metro időben elkészült, és már most jelentős utasforgalmat bonyolít. A februári nyitás óta már több mint 100 millió utast regisztráltak.