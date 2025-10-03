Hírlevél

Riad Metro

Elképesztő, 176 kilométeres a világ legfuturisztikusabb metrója

Teljesen elkészült a Közel-Kelet legnagyobb és legambiciózusabb közlekedési projektje Rijádban. A teljesen automatizált, vezető nélküli metróhálózat hat vonalon, 176 kilométeren keresztül szeli át a szaúdi fővárost, és új korszakot nyit a városi mobilitásban.
Rijád eddig leginkább az autós közlekedésre épült, most azonban a közösségi közlekedés, a metró került előtérbe.

People walk outside the King Abdullah Finance District "KAFD" metro station in the Saudi capital Riyadh on December 1, 2024. Three lines opened to the public on December 1 as part of a major project intended to help shift the car-centric kingdom to public transport. (Photo by Fayez Nureldine / AFP), metró
Ilyen futurisztikus a rijádi metró egyik állomása
Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

A hat vonalból álló, 176 kilométer hosszú Riad Metro több mint 22 milliárd dolláros (7425 milliárd forint) beruházással épült meg, és 85 állomásával a világ egyik legnagyobb automatizált rendszere lett.

 A metró vezető nélküli, és napi 3,6 millió utas szállítására alkalmas – írj a Focus.

A reptérre is kimegy a metró

A vonalak összekötik a város legfontosabb csomópontjait, köztük a King Khalid nemzetközi repülőteret és a pénzügyi negyedet. Az építtetők szerint állomások nem csupán átszállási pontok: futurisztikus kialakításukkal, belső kertekkel, boltokkal és kiállítóterekkel önmagukban is vonzó célpontok.

„Ez át fogja formálni a fővárosunk imázsát, és újra fogja definiálni a mobilitást a polgárok és a turisták számára. Sokak számára a rijádi metró a városnézés fénypontjává vált” – mondta Ibrahim bin Mohammed Al Sultan minisztert.

A projekt a szaúdi Vision 2030 modernizációs stratégia része, amely a gazdaság átalakítása mellett a városi infrastruktúra fejlesztését is célul tűzte ki. Miközben más nagyra törő tervek – mint a „The Line” elnevezésű futurisztikus város – lelassultak vagy átalakultak, a Riad Metro időben elkészült, és már most jelentős utasforgalmat bonyolít. A februári nyitás óta már több mint 100 millió utast regisztráltak.

 

 

