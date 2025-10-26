30 éve történt a világ legsúlyosabb metróbalesete – megrázó képek és videó

Harminc éve, 1995. október 28-án történt minden idők legsúlyosabb metróbalesete: az azerbajdzsáni főváros, Baku földalatti vasútjának egyik szerelvényén az alagútban, két állomás között kitört tűzben 289 ember vesztette életét és 270 sérült meg vagy szenvedett füstmérgezést – írja az MTI, a Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának anyaga alapján.

1995 október 30-án, Bakuban hatalmas temetési szertartáson gyászolták a metróbaleset áldozatait, amelyben mintegy 300 ember halt meg és 150-en megsérültek. Fotó: SERGUEY CHIRIKOV / AFP

A bakui metró a baleset előtt

Az akkor még szovjet tagköztársaság Azerbajdzsán fővárosában 1951-ben kezdtek bele a metró megépítésébe, az első, 6,5 kilométer hosszú vonalat 1967-ben avatták fel. A hálózat a hetvenes-nyolcvanas években tovább bővült, de karbantartási munkákat nemigen végeztek. Az elavult szerelvények és berendezések miatt egyre gyakoribbak lettek az üzemzavarok és a helyzet csak rosszabbodott a Szovjetunió felbomlását követő zűrzavar, a gazdasági nehézségek súlyosbodása miatt.

A bakui metróban 1994-ben kétszer is pokolgépet robbantottak - vélhetőleg Heydar Aliyev államfő politikai ellenfelei -, ezek a merényletek húsz halálos áldozatot követeltek.

A világ legsúlyosabb metróbalesete

A bakui metróbaleset egy évvel később, 1995. október 28-án következett be. A szombat esti csúcsforgalomban az egyik öt kocsiból álló, zsúfolt szerelvény éppen elhagyta az északi vonal Ulduz állomását, amikor az utasok füstszagot éreztek, majd fehér füstöt láttak, amely feketére változott. Mint később kiderült, a negyedik vagon alatt, a forgózsámoly rögzítésénél az elektromos vezeték rövidzárlata miatt tűz keletkezett, s a vonat 200 méter megtétele után, az alagútban megállásra kényszerült.

Fotó: SERGUEY CHIRIKOV / AFP

A vezető azonnal értesítette az ügyeletest, de az a fejetlenség közepette elfelejtette kikapcsolni az alagút oldala mentén futó, harmadik sínnek nevezett magasfeszültségű vezetéket.

A vezető viszont lekapcsolta a szerelvényben az áramot, így a kétségbeesett, füstben és az égő műanyagokból felszabaduló szén-monoxidban fuldokló utasok kézzel próbálták kinyitni az ajtókat, ami a tolongásban nem mindenütt sikerült.

A sötétben eluralkodott a pánik, sokan az ablakokat kitörve akartak szabadulni, az egyik túlélő szerint az emberek egymás hegyén-hátán potyogtak ki a kocsikból.