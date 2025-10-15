Mexikóban egész falvakat sodort el a víz – megrázó fotók és videók!

A mexikói hatóságok hétfőn közölték, hogy a heves esőzések okozta áradások halálos áldozatainak száma már legalább 64 fő, és további 65 személyt eltűntként tartanak nyilván - számol be a The Guardian.
Mexikó súlyos árvizekkel küzd
A legsúlyosabban érintett területek Veracruz, Hidalgo és Puebla államok, ahol a folyók kiléptek medrükből, egész falvakat sodortak el, valamint földcsuszamlásokat és út- illetve hídomlásokat okoztak.
Laura Velázquez, a mexikói polgári védelem vezetője elmondta, hogy a helyzet óráról órára romlik, hiszen az elmúlt 12 órában 17-tel nőtt a halottak száma.
Claudia Sheinbaum elnök bejelentette, hogy több mint 10 000 katonát vezényeltek ki a mentési munkálatokra, valamint hajókat, repülőket és helikoptereket vetettek be a rászorulók megsegítésére. A hadsereg a segélyek elosztásában is részt vesz, miközben menhelyeket nyitottak meg az otthonukat elvesztő lakosoknak.
A szakemberek szerint 2025-ben rekordmennyiségű csapadék zúdult Mexikóra, és már Mexikóvárosban is megdőlt az éves esőzési rekord.
