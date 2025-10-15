Hírlevél

Mexikó

Mexikóban egész falvakat sodort el a víz – megrázó fotók és videók!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Heves esőzések okoztak hatalmas pusztítást több közép-amerikai településen. Mexikó több államában is egész falvakat sodort el a víz, és az áradások már legalább 64 ember életét követelték. A mentőalakulatok éjjel-nappal dolgoznak, de a folyamatos esőzések tovább nehezítik a kutatási és mentési műveleteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mexikóáradáshalottak számaveszély

A mexikói hatóságok hétfőn közölték, hogy a heves esőzések okozta áradások halálos áldozatainak száma már legalább 64 fő, és további 65 személyt eltűntként tartanak nyilván - számol be a The Guardian.

Mexikó POZA RICA, MEXICO - OCTOBER 13: A man removes mud in one of the areas affected by torrential rains in Poza Rica, Veracruz, Mexico on October 13, 2025. At least 64 people were killed and 65 remain missing after last week's torrential rains in the states of Veracruz, Puebla, Queretaro and Hidalgo, authorities confirmed on Monday. Arturo Jurado / Anadolu (Photo by Arturo Jurado / Anadolu via AFP)
Mexikóban a kiáradt folyók egész falvakat mostak el
Fotó: ARTURO JURADO / ANADOLU

Mexikó súlyos árvizekkel küzd 

A legsúlyosabban érintett területek Veracruz, Hidalgo és Puebla államok, ahol a folyók kiléptek medrükből, egész falvakat sodortak el, valamint földcsuszamlásokat és út- illetve hídomlásokat okoztak.

Laura Velázquez, a mexikói polgári védelem vezetője elmondta, hogy a helyzet óráról órára romlik, hiszen az elmúlt 12 órában 17-tel nőtt a halottak száma.

Mexikó People cross a street covered in mud and debris caused by heavy rains in the Las Granjas neighborhood in Poza Rica, Veracruz state, Mexico on October 14, 2025. President Claudia Sheinbaum said Monday around 10,000 troops have been deployed with boats, planes and helicopters as part of rescue efforts and to deliver critical food and water for those trapped by the rains that also badly hit the neighbouring states of Puebla and Veracruz. (Photo by Hector Quintanar / AFP)
Helikopterek is részt vesznek a mentésben
Fotó: HECTOR  QUINTANAR / AFP

Claudia Sheinbaum elnök bejelentette, hogy több mint 10 000 katonát vezényeltek ki a mentési munkálatokra, valamint hajókat, repülőket és helikoptereket vetettek be a rászorulók megsegítésére. A hadsereg a segélyek elosztásában is részt vesz, miközben menhelyeket nyitottak meg az otthonukat elvesztő lakosoknak.

A szakemberek szerint 2025-ben rekordmennyiségű csapadék zúdult Mexikóra, és már Mexikóvárosban is megdőlt az éves esőzési rekord.

Apokaliptikus videók a Spanyolországban pusztító özönvízről. Részletek az Origo oldalán.

 

