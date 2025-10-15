Mexikóban egész falvakat sodort el a víz – megrázó fotók és videók!

A mexikói hatóságok hétfőn közölték, hogy a heves esőzések okozta áradások halálos áldozatainak száma már legalább 64 fő, és további 65 személyt eltűntként tartanak nyilván - számol be a The Guardian.

Mexikóban a kiáradt folyók egész falvakat mostak el

Fotó: ARTURO JURADO / ANADOLU

Mexikó súlyos árvizekkel küzd

A legsúlyosabban érintett területek Veracruz, Hidalgo és Puebla államok, ahol a folyók kiléptek medrükből, egész falvakat sodortak el, valamint földcsuszamlásokat és út- illetve hídomlásokat okoztak.

10.10.2025 #Mexico

Rains in Mexico caused rivers to overflow their banks and flood streets in Poza Rica. Water levels reached more than 7 meters, inundating infrastructure. Homes, businesses, and roads were completely submerged. Cars were washed away. pic.twitter.com/m2pb0iab6R — Climate Review (@ClimateRe50366) October 10, 2025

Laura Velázquez, a mexikói polgári védelem vezetője elmondta, hogy a helyzet óráról órára romlik, hiszen az elmúlt 12 órában 17-tel nőtt a halottak száma.

Helikopterek is részt vesznek a mentésben

Fotó: HECTOR QUINTANAR / AFP

Claudia Sheinbaum elnök bejelentette, hogy több mint 10 000 katonát vezényeltek ki a mentési munkálatokra, valamint hajókat, repülőket és helikoptereket vetettek be a rászorulók megsegítésére. A hadsereg a segélyek elosztásában is részt vesz, miközben menhelyeket nyitottak meg az otthonukat elvesztő lakosoknak.

In Veracruz, Mexico, locals joined forces to save animals and move supplies with a makeshift pulley system 🐕



The death toll from last week’s flooding in Mexico has climbed to 64, with 65 people still missing and the number expected to rise further. pic.twitter.com/o5myTlq1AW — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 13, 2025

A szakemberek szerint 2025-ben rekordmennyiségű csapadék zúdult Mexikóra, és már Mexikóvárosban is megdőlt az éves esőzési rekord.