Rendkívüli

Ma teszi meg világrengető bejelentését Putyin - mire lehet számítani?

Emily Blunt

Ez lehet a filmipar vége? Sztárok akadtak ki egy MI-színész miatt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Hollywoodban hatalmas vihart kavart Tilly Norwood bemutatkozása, akit holland alkotója mesterséges intelligencia segítségével hozott létre. A hírességek szerint az efféle MI színész komoly veszélyt jelenthet a valódi művészek munkájára és a filmek hitelességére.
Emily BluntproblémaAIszínésznő

Emily Blunt, Natasha Lyonne és Whoopi Goldberg is felszólalt Tilly Norwood ellen, akit a világ első MI színészeként mutattak be. A digitális karaktert Eline Van der Velden holland színész és komikus készítette, aki úgy véli, Norwood nem helyettesíti az embereket, hanem egy kreatív alkotás, egyfajta új művészeti forma – írja a BBC.

Hollywood sztárjai, köztük Emily Blunt is, élesen bírálják Tilly Norwoodot, az első MI színész bemutatkozását.
Hollywood sztárjai, köztük Emily Blunt is, élesen bírálják Tilly Norwoodot, az első MI színész bemutatkozását. Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

Norwood közösségi oldalai egy feltörekvő fiatal színésznő képét festik: fotók, rövid paródiák és „próbafelvételek” láthatók rajtuk, amelyek könnyen megtévesztik a közönséget. A karakter „szomszédlány-hatása” miatt sokan azt hihetnék, valódi ember áll a kamera előtt.

A SAG-AFTRA szakszervezet azonban élesen elítélte a kezdeményezést, és figyelmeztette a stúdiókat: az ilyen projektek veszélyeztetik a 2023-as sztrájk után elért jogokat. „Ez nem old meg semmilyen problémát, ellenkezőleg: ellopja a színészek munkáját, és leértékeli a valódi emberi művészetet” – állt a közleményben.

Hollywood vitázik az MI színész jövőjéről

Emily Blunt egy podcastban egyenesen félelmetesnek nevezte a jelenséget: „Ez egy MI? Istenem, végünk van. Ez tényleg nagyon ijesztő. Ne vegyétek el az emberi kapcsolatot!” – fakadt ki az Oscar-jelölt színésznő. Natasha Lyonne bojkottot sürgetett minden olyan ügynökség ellen, amely Norwooddal együtt dolgozik. 

Whoopi Goldberg ugyanakkor hangsúlyozta: a közönség azonnal felismeri a különbséget egy igazi ember és egy szintetikus alak között.

A hétvégén Zürichben bemutatott új AI stúdió és ügynökség, a Xicoia alapítója, Van der Velden szerint azonban a jövőben egyre több nagy hollywoodi produkcióban találkozhatunk majd MI színészekkel. Míg a készítő művészi kísérletként tekint Norwoodra, a hollywoodi közösségben sokan úgy vélik, ez egy újabb csapás a színészek megélhetésére. A vita tehát korántsem ért véget – valójában most kezdődik igazán.

A közel múltban a Vogue alkalmazott AI modellt.

 

