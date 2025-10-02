Ez lehet a filmipar vége? Sztárok akadtak ki egy MI-színész miatt

Emily Blunt, Natasha Lyonne és Whoopi Goldberg is felszólalt Tilly Norwood ellen, akit a világ első MI színészeként mutattak be. A digitális karaktert Eline Van der Velden holland színész és komikus készítette, aki úgy véli, Norwood nem helyettesíti az embereket, hanem egy kreatív alkotás, egyfajta új művészeti forma – írja a BBC.

Hollywood sztárjai, köztük Emily Blunt is, élesen bírálják Tilly Norwoodot, az első MI színész bemutatkozását. Fotó: ANNETTE RIEDL / DPA

Norwood közösségi oldalai egy feltörekvő fiatal színésznő képét festik: fotók, rövid paródiák és „próbafelvételek” láthatók rajtuk, amelyek könnyen megtévesztik a közönséget. A karakter „szomszédlány-hatása” miatt sokan azt hihetnék, valódi ember áll a kamera előtt.

SAG-AFTRA condemns AI "actress" Tilly Norwood and says "the union is opposed to the replacement of human performers by synthetics."



"To be clear, 'Tilly Norwood' is not an actor, it’s a character generated by a computer program that was trained on the work of countless… pic.twitter.com/UM56b1mzo5 — Variety (@Variety) September 30, 2025

A SAG-AFTRA szakszervezet azonban élesen elítélte a kezdeményezést, és figyelmeztette a stúdiókat: az ilyen projektek veszélyeztetik a 2023-as sztrájk után elért jogokat. „Ez nem old meg semmilyen problémát, ellenkezőleg: ellopja a színészek munkáját, és leértékeli a valódi emberi művészetet” – állt a közleményben.

Hollywood vitázik az MI színész jövőjéről

Emily Blunt egy podcastban egyenesen félelmetesnek nevezte a jelenséget: „Ez egy MI? Istenem, végünk van. Ez tényleg nagyon ijesztő. Ne vegyétek el az emberi kapcsolatot!” – fakadt ki az Oscar-jelölt színésznő. Natasha Lyonne bojkottot sürgetett minden olyan ügynökség ellen, amely Norwooddal együtt dolgozik.

Whoopi Goldberg ugyanakkor hangsúlyozta: a közönség azonnal felismeri a különbséget egy igazi ember és egy szintetikus alak között.

A hétvégén Zürichben bemutatott új AI stúdió és ügynökség, a Xicoia alapítója, Van der Velden szerint azonban a jövőben egyre több nagy hollywoodi produkcióban találkozhatunk majd MI színészekkel. Míg a készítő művészi kísérletként tekint Norwoodra, a hollywoodi közösségben sokan úgy vélik, ez egy újabb csapás a színészek megélhetésére. A vita tehát korántsem ért véget – valójában most kezdődik igazán.

A közel múltban a Vogue alkalmazott AI modellt.