Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

Fesztiválozókra dobtak bombát, legalább 24 ember meghalt

Drámai véget ért egy békésnek induló buddhista fesztivál hétfő este. A mianmari katonai vezetés siklóernyősei bombát dobtak a tömegbe, a halálos áldozatok száma meghaladja a 20-at.
Legalább 24 ember meghalt és 47-en megsebesültek egy mianmari buddhista fesztiválon. A résztvevők a katonai kormány ellen tiltakoztak, amikor egy motoros siklóernyős két bombát dobott le a tömegbe. Az esemény helyszínén, Chaung U településen mintegy száz ember gyűlt össze egy nemzeti ünnep alkalmából, az áldozatok közt több gyermek is volt – számolt be a BBC.

Mianmar
Buddhista ünnepség Mianmarban - Fotó: SAI AUNG MAIN / AFP

Továbbra sincs béke Mianmarban

A 2021-es katonai puccs óta Mianmarban több ezer ember vesztette életét, és milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat. A hadsereg hatalomátvétele polgárháborút indított el, jelenleg is fegyveres ellenállási csoportok és etnikai milíciák harcolnak a junta ellen. Bár a hadsereg az elmúlt években elveszítette az ország jelentős részét, most újra előretör, légicsapásokkal és tüzérségi támadásokkal próbálva visszaszerezni az elvesztett területeket. 

A hétfő esti támadás helyszíne Sagaing régió, a harcok egyik központja.

A térség nagy részét a puccs után megalakult Népi Védelmi Erő (PDF) és más önkéntes milíciák irányítják, amelyek a junta ellen küzdenek, és a helyi közigazgatást is működtetik. A PDF információi szerint számítottak ugyan a légi támadásra, de a siklóernyősök a vártnál korábban érkeztek.

Egyre súlyosabb a civil lakosság helyzete

Az Amnesty International szerint a motoros siklóernyősök bevetése a civil lakosság elleni támadások új, aggasztó formája. 

A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a katonai vezetés egyre gyakrabban használ ilyen eszközöket, mivel a nemzetközi szankciók miatt nehezen jut repülőgépekhez és helikopterekhez.

 Ugyanakkor Kína és Oroszország drónjai és katonai technológiái továbbra is előnyt biztosítanak a hadseregnek.

Mianmar decemberben tartja az első választásokat a 2021-es puccs óta, de a kritikusok szerint azok nem lesznek szabadok és tisztességesek, és csupán a katonai hatalom további megszilárdítását szolgálják.

 

