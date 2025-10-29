Elegancia a köbön: így másolja édesanyját Michael Douglas lánya

Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas lánya, Carys Zeta Douglas valósággal ellopta a show-t a PAC NYC Icons of Culture Gálán.

Michael Douglas lánya, Carys Zeta Douglas sokszor az édesanyja ruháit veszi fel a nagy eseményekre

Fotó: SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 22 éves fiatal szépség édesanyja 20 éves fekete csipkés slip ruháját viselte – ugyanazt, amelyben Zeta-Jones még 2005-ben tündökölt a Rock & Roll Hall of Fame-nél.

Amúgy Carys nemcsak kiköpött mása a világhírű színésznőnek, de stílusban is hű maradt hozzá: a retró darabot elegáns tűsarkúval és feltűnő fülbevalókkal párosította. A megjelenés egyszerre volt nosztalgikus, sikkes, elegáns és modern – írta a Page six.

Michael Douglas lánya tudatosan dönt

Egyébként a fiatal hölgy korábban is szívesen nyúlt be édesanyja ruhatárába – a 21. születésnapján például egy rózsaszín Ungaro-ruhában ünnepelt, amelyet édesanyja az 1999-es MTV Movie Awards-en hordott. Michael Douglas lánya szerint ez nemcsak divat, hanem tudatos döntés is: „Imádom a vintage-darabokat, és szerencsés vagyok, hogy ilyen gardróbom van” – mondta egy interjúban. A Zeta-Jones család tehát újra bebizonyította: a jó stílus örök, és néha a legtrendibb dolog, amit viselhetsz, az már ott lóg anyu szekrényében. Természetesen Carys nemcsak anyja ruháját viseli, de stílusában és szemléletében folytatta a „klasszikus elegancia modern köntösben” vonalat.

