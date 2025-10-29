Hírlevél

Catherine Zeta-Jones

Elegancia a köbön: így másolja édesanyját Michael Douglas lánya

Carys Zeta Douglas igazi stílusikonként lépett a vörös szőnyegre New Yorkban, amikor anyja húszéves ruháját viselte a PAC NYC Icons of Culture Gálán. A Michael Douglas lánya ezzel nemcsak édesanyja, Catherine Zeta-Jones klasszikus eleganciájának állított emléket, hanem megmutatta, hogy a vintage divat menőbb, mint valaha.
Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas lánya, Carys Zeta Douglas valósággal ellopta a show-t a PAC NYC Icons of Culture Gálán.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 28: Michael Douglas and Carys Zeta Douglas attend PAC NYC ICONS OF CULTURE Gala at Perelman Performing Arts Center on October 28, 2025 in New York City. Slaven Vlasic/Getty Images for Perelman Performing Arts Center (PAC NYC/AFP) (Photo by Slaven Vlasic / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), Michael Douglas lánya
Michael Douglas lánya, Carys Zeta Douglas sokszor az édesanyja ruháit veszi fel a nagy eseményekre
Fotó: SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 22 éves fiatal szépség édesanyja 20 éves fekete csipkés slip ruháját viselte – ugyanazt, amelyben Zeta-Jones még 2005-ben tündökölt a Rock & Roll Hall of Fame-nél. 

Amúgy Carys nemcsak kiköpött mása a világhírű színésznőnek, de stílusban is hű maradt hozzá: a retró darabot elegáns tűsarkúval és feltűnő fülbevalókkal párosította. A megjelenés egyszerre volt nosztalgikus, sikkes, elegáns és modern – írta a Page six.

Michael Douglas lánya tudatosan dönt

Egyébként a fiatal hölgy korábban is szívesen nyúlt be édesanyja ruhatárába – a 21. születésnapján például egy rózsaszín Ungaro-ruhában ünnepelt, amelyet édesanyja az 1999-es MTV Movie Awards-en hordott. Michael Douglas lánya szerint ez nemcsak divat, hanem tudatos döntés is: „Imádom a vintage-darabokat, és szerencsés vagyok, hogy ilyen gardróbom van” – mondta egy interjúban. A Zeta-Jones család tehát újra bebizonyította: a jó stílus örök, és néha a legtrendibb dolog, amit viselhetsz, az már ott lóg anyu szekrényében. Természetesen Carys nemcsak anyja ruháját viseli, de stílusában és szemléletében folytatta a „klasszikus elegancia modern köntösben” vonalat.

Catherine Zeta-Jones vár a nagy visszatérésre

Az Oscar-díjas színésznő, Catherine Zeta-Jones házassága és családi élete példás, ám a karrierje 40 éves kora után meredek lejtmenetbe kezdett. A walesi színésznő 55 évesen inkább néhai hírnevéből él és vár a nagy visszatérésre. Állítólag bipoláris zavarok miatt ingott meg a karrierje.

Michael Douglas nagy alakításai

Tavaly ünnepelte 80. születésnapját Michael Douglas, akinek világsztár apja árnyékában kellett felnőnie és elindulnia a színészi pályán, melynek során sikerült a lehető legmagasabbra jutnia. Az Origo 2024-ben összegyűjtötte Michael Douglas azon alakításait, amiket mindenképpen érdemes megnézni.

 

