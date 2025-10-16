Öt év után kapott újra szerepet a Parkinson-kórral küzdő Michael J. Fox

Hollywood egyik legnagyobb élő legendája döbbenetes bejelentést tett: öt évvel a teljes visszavonulása után újra színészkedik! A Parkinson-kórral küzdő Michael J. Fox a népszerű Shrinking sorozatban tér vissza a képernyőre, méghozzá egy egészen különleges szerepben, számolt be róla a Fox.

Michael J. Fox öt év után forgat ismét filmet – Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Parkinson-kóros beteget játszik Michael J. Fox

Fox három epizódban tűnik majd fel a sorozat következő évadában, ahol egy olyan karaktert játszik, aki – hozzá hasonlóan – Parkinson-kórban szenved. Ez az első alkalom, hogy a színész nyíltan beépíthette betegségét a szerepébe, és ennek óriási jelentősége van.

Egyszerűen csak csináltam. Nem kellett aggódnom, hogy köhögök, fáradt vagyok vagy remegek. Ha valami nem ment, azt beépítettem a jelenetbe

– mondta a People magazinnak.

A történet különlegessége, hogy Fox egyáltalán nem tervezte a visszatérést, amíg egy este bele nem nézett a Shrinking sorozatba, ahol Harrison Ford karaktere szintén Parkinson-kóros. Ekkor hívta fel a sorozat társalkotóját, Bill Lawrence-t, akivel korábban együtt dolgozott a Spin City-n: „Mondtam neki: ‘Csináltál egy sorozatot Parkinson-ról, és nem is hívtál?’ Azt felelte: ‘Akarod csinálni?’ Mondtam: ‘Persze, hogy akarom!’” Lawrence ezután Fox számára írt egy teljesen új karaktert – és ezzel megszületett a színész visszatérése.

34 éve él együtt a betegséggel

Michael J. Fox 29 évesen, 1991-ben kapta meg a diagnózist – azóta él együtt a betegséggel, ami orvosok szerint is kivételes. A színész nem titkolja: tudja, hogy élete végső szakaszába lép, de nem fél tőle.

Szeretnék egyszerűen csak nem felébredni. Ne legyen dráma, ne essek el, ne üssem be a fejem. Csak legyen vége, szépen, csendesen

– árulta el, milyen halált szeretne magának.

A most 64 éves Fox azt mondja, a Parkinson ellenére is boldog és aktív életet él, szeretne a barátaival, családjával lenni, és újra dolgozni, amikor csak tud. A Shrinking sorozatban való szereplésével egy új korszak nyílhat meg számára – és a nézők számára is, akik évtizedek óta szeretik és tisztelik őt.