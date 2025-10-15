Hírlevél

Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

Michael Schumacher

Dagad a botrány! Roppant kellemetlen hír érkezett Michael Schumacheréktől

Több mint egy évtizede szenvedett súlyos síbalesetet a németek hétszeres Forma–1-es világbajnoka, s azóta vajmi keveset tudhatunk róla. Most került napvilágra, hogy Michael Schumacher ápolónőjét állítólag megerőszakolta a fia, Mick egyik versenyző barátja a svájci bírtok egyik hálószobájában.
Michael Schumacherf1nővérForma-1nemi erőszakMick Schumacher

Michael Schumacher fiának jó barátját azzal vádolják, hogy letámadta és megerőszakolta a legendás pilóta ápolónőjét, miközben az eszméletlen volt.

German Ferrari driver Michael Schumacher (C) leaves the pits with Ferrari general director Jean Todt (3R) the Interlagos racetrack in Sao Paulo, 22 October 2006, after the Brazilian Formula One Grand Prix. Brazilian Ferrari driver Felipe Massa won ahead of Spanish Renault driver Fernando Alonso and British Honda driver Jenson Button. Alonso retains the Formula One world championship, and German Ferrari driver Michael Schumacher finished in fourth place on the last race of his career. AFP PHOTO ANTONIO SCORZA (Photo by ANTONIO SCORZA / AFP)
Michael Schumacher hétszer nyerte meg a Forma-1-es világbajnokságot
Fotó: ANTONIO SCORZA / AFP

A férfi nevét nem hozták nyilvánosságra, csupán annyit lehet tudni róla, hogy Mick Schumacher közeli cimborája és szintén autóversenyző. 

A bűntett még 2019-ben történhetett a Schumacher család svájci birtokán, Glandban, de az áldozat csak később tett büntetőfeljelentést – írja most a The Sun.

Michael Schumacher volt ápolónője feljelentést tett

A nővér, aki gondozóként dolgozott a Forma–1-es legenda mellett, az este folyamán vodka koktélokat fogyasztott, és rosszul lett. A társaság tagjai visszavitték őt a személyzeti szobába, majd lefektették az emeleti hálójába. A vád szerint a fiatal férfi később visszatért hozzá, és két alkalommal is szexuális kapcsolatot létesített vele, miközben a nő eszméletlen állapotban volt. Az ápolónő 2022 januárjában tett feljelentést, miután elbocsátották a családtól. Az ügy most bíróság elé kerül, de a vétkes versenyző tagadja a vádakat. A Schumacher családot nem érintik a vádak, de az biztos, hogy a személyzet pár tagját, és a korábbi F1-es versenyzőt, Mick Schumachert is ki fogják hallgatni ebben a családjára nézve is kínos ügyben.

 

Az Origo a napokban közölte a jó hírt, hogy javul Michael Schumacher állapota.

 

