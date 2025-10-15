Dagad a botrány! Roppant kellemetlen hír érkezett Michael Schumacheréktől

Michael Schumacher fiának jó barátját azzal vádolják, hogy letámadta és megerőszakolta a legendás pilóta ápolónőjét, miközben az eszméletlen volt.

Michael Schumacher hétszer nyerte meg a Forma-1-es világbajnokságot

Fotó: ANTONIO SCORZA / AFP

A férfi nevét nem hozták nyilvánosságra, csupán annyit lehet tudni róla, hogy Mick Schumacher közeli cimborája és szintén autóversenyző.

A bűntett még 2019-ben történhetett a Schumacher család svájci birtokán, Glandban, de az áldozat csak később tett büntetőfeljelentést – írja most a The Sun.

Michael Schumacher volt ápolónője feljelentést tett

A nővér, aki gondozóként dolgozott a Forma–1-es legenda mellett, az este folyamán vodka koktélokat fogyasztott, és rosszul lett. A társaság tagjai visszavitték őt a személyzeti szobába, majd lefektették az emeleti hálójába. A vád szerint a fiatal férfi később visszatért hozzá, és két alkalommal is szexuális kapcsolatot létesített vele, miközben a nő eszméletlen állapotban volt. Az ápolónő 2022 januárjában tett feljelentést, miután elbocsátották a családtól. Az ügy most bíróság elé kerül, de a vétkes versenyző tagadja a vádakat. A Schumacher családot nem érintik a vádak, de az biztos, hogy a személyzet pár tagját, és a korábbi F1-es versenyzőt, Mick Schumachert is ki fogják hallgatni ebben a családjára nézve is kínos ügyben.

