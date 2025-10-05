Ezek megőrültek? Hangyák a Michelin-csillagos menüben

A két Michelin-csillagos dániai Alchemist a világ 50 legjobb étterme közül az 5. helyen szerepel, s nemcsak kulináris, hanem tudományos kísérleteiről is híres.

Véletlenül bukkantak a Michelin-csillagos étterem séfjei a hangyás jogurtra

Fotó: LightRocket via Getty Images/SOPA/Boniface Muthoni

A séfek és kutatók figyelmét az keltette fel, hogy a hűtőben felejtett tej megsavanyodott egy benne maradt hangya hatására. Ez az apró véletlen indította el azt a kutatást, amely a tej erjesztésére irányult – hangyák közreműködésével. A kutatók Bulgáriában találtak rá egy régi hagyományra, amelyben élő vörös erdei hangyákat használtak a tej erjesztésére – írja a CNN. A módszert rekonstruálták: néhány hangyát tettek meleg tejbe, majd azt egy hangyaboly közelében pihentették. Reggelre a tej besűrűsödött és savanykás ízt vett fel – vagyis joghurt lett belőle.

Három hangyás ételt kínálnak a Michelin-csillagos étteremben

Laboratóriumi vizsgálatok megerősítették: a hangyák által termelt hangyasav savas környezetet teremt, amely kedvez a fermentáló baktériumok szaporodásának. Ráadásul a hangyák saját mikrobiomja is aktívan részt vesz a folyamatban – ez különösen akkor működött, ha élő hangyákat használtak, a fagyasztott példányok hatástalanok voltak.

A Michelin-csillagos dán étterem három ételt készített a hangyajoghurt felhasználásával: egy mascarponéhoz hasonló sajtot, egy tejes koktélt és egy desszertet, amely fagyasztott „hangya-szendvicsként” került a tányérra. A hangyák természetes savassága jól ellensúlyozta a tejtermékek zsírosságát, új ízdimenziókat teremtve.

Bár a projekt lenyűgöző, a kutatók figyelmeztetnek: a módszer házilag nem biztonságos, mivel a hangyák parazitákat hordozhatnak. A cél ezért nem a hangyák tömeges felhasználása, hanem a bennük élő fermentáló baktériumok izolálása – ezzel új, természetes alapú fermentációs eljárások válhatnak elérhetővé.