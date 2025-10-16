Brutális merénylet egy tanár ellen: saját diákja fejezte le

Samuel Paty a Párizs belvárosától mintegy 30 kilométerre található Conflans-Saint-Honorine nevű település College du Bois d'Aulne középiskolájának történelemtanára volt. Brutális meggyilkolásához – amit egy 18 éves migráns követett el – az vezetett, hogy az állampolgári ismeretek órán a szólásszabadsággal összefüggésben a Charlie Hebdo szatirikus hetilap Mohamed-karikatúráit mutogatta, ami nem tetszett a muszlim diákoknak és a szüleiknek, és ennek hangot is adtak a közösségi felületeken.

Samuel Paty történelemtanárt egy muszlim vallású, csecsen migráns fejezte le – Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A nyílt utcán fejezte le a tanárt a migráns

A 18 éves Abdoullakh A. ugyan nem ismerte személyesen Samuel Paty-t, az óráján történtekről az internetről értesült, és ez nagyon feldühítette. 2020. október 16-án, egy pénteki napon követte a gyalogosan hazafelé tartó tanárt, majd Allahu Akbar-kiáltások közepette elővett egy 30 centi hosszú disznóölő kést, és levágta a tanár fejét a nyílt utcán.

Mivel a disznó az iszlámban tisztátalan állatnak számít, a disznóölő késsel történő gyilkolás egyértelműen jelzi, hogy a migráns mit gondolhatott az őt befogadó franciákról.

Ezután lefényképezte a levágott fejet, majd közzétette a Twitter-oldalán azzal a megjegyzéssel, hogy

üzenem Macronnak, a hitetlenek vezérének, hogy megöltem az egyik kutyáját, mivel gyalázta Mohamed prófétát.

A fényképet a Twitter azonnal törölte, időközben megjelentek a rendőrök is a helyszínen, akik még nem tudták pontosan, hogy mi történt, a gyilkos pedig elmenekült, de nem jutott messze, a Conflans-Saint-Honorine-től 10 kilométerre lévő Eragny-ban lelőtték, mivel késsel fenyegette őket. Később kiderült, hogy robbanóöv is volt rajta. Ekkor találták meg nála Samuel Paty levágott fejét. A brutális kivégzést iszlamista terrortámadásnak minősítették, ahogy arról az Origo is beszámolt.

Az iszlamista, csecsen nemzetiségű és orosz állampolgárságú migráns, Abdoullakh A. Moszkvában született 2002-ben, a szüleivel 2008-ban költözött Franciaországba, ahol mindhárman menekültstátust kértek és kaptak. A normandiai Évreux-ben élt, ami Párizs elővárosaitól több mint 100 kilométerre található. A terrorista kisebb bűncselekmények miatt már került a hatóságok látókörébe, minthogy a szülei is, de nem tartották számon terrorfenyegetést jelentő személyként.

A Le Monde azt írta, hogy végül a letartóztatottak közül hét ember ellen emelhettek vádat. Utólag kiderült, hogy a tanárt már napok óta fenyegették muszlim szülők, de a francia rendőrség nem csinált semmit. A francia kormány később közölte, szerintük az indította el az egész Európát megrázó esetet, hogy egy ismert iszlamista prédikátor fatvát, azaz halálos ítéletet hirdetett a történelemtanárra.

A gyilkos holttestét sajtóértesülések szerint rokonai Törökországon keresztül szállították Csecsenföldre.

Salazsi a terrorista Franciaországba bevándorolt szüleinek szülőhelye, ahol a híradások szerint a temetési szertartást

bizonyos tiszteletadás mellett

végezték el.