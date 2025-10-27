Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

Sport

Elképesztő videó került elő: hatalmas verekedés tört ki a Mexikói Nagydíjon – videó

Dublin

Rendőrségi összecsapások és félelem – ennyire súlyos a migránshelyzet Írországban

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dublin egyik csendes elővárosában, Saggartban az elmúlt napokban zavargások törtek ki a helyiek és a hatóságok között. A településen egy szállodát több ezer migráns elszállásolására alakítottak át, ami a lakosság körében egyre nagyobb feszültséget váltott ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
DublinösszecsapástüntetésÍrországmigránsproblémamigránsválság

A városrészben található Citywest Hotel – amely korábban rendezvényközpontként működött – ma Írország legnagyobb menedékkérőket befogadó központja. A több mint 2300 migráns elszállásolása azonban a helyiek szerint meghaladja a település teherbíró képességét. Az elmúlt napokban heves összetűzések zajlottak a rendőrség és a tiltakozók között, miután egy tízéves kislányt állítólag egy, a szállodában lakó afrikai férfi bántalmazott. A helyszínen több száz ember gyűlt össze, és néhányan megpróbálták megrohamozni a hotel területét. A rendőrség több embert előállított, három tiszt megsérült - tájékoztat a DailyMail.

Onlookers film a police vehicle burning as a demonstration outside a hotel housing asylum seekers turns violent in Saggart, south-west of Dublin in Ireland on October 21, 2025. Police in riot gear clashed with at least 500 protesters in Dublin on Tuesday outside an asylum seeker hotel, following allegations that a 10-year-old girl was sexually assaulted. (Photo by Peter MURPHY / AFP)
Több ezer migráns miatt robbant ki tiltakozás Dublin közelében
Fotó: PETER MURPHY / AFP

A helyiek közül sokan attól tartanak, hogy a nagyszámú idegen férfi jelenléte miatt a falu elveszíti nyugalmát. Többen arról számoltak be, hogy az utcákon gyakori az alkohol- és drogfogyasztás, és félnek kiengedni gyermekeiket egyedül játszani.

A migránsválság országos vitát váltott ki

Az ír kormány szerint jelenleg mintegy 33 000 ember él menedékkérőként az országban,

míg 2017-ben ez a szám még csak 7244 volt. A Citywest Hotel teljes megvásárlására idén nyáron került sor, miután a kormány korábban bérleti szerződések alapján használta a komplexumot. A beruházás célja, hogy hosszú távon csökkentse a menekültszállások bérleti költségeit.

A döntés azonban nem nyugtatta meg a helyieket. A Saggart Guardians nevű civil szervezet 13 000 aláírást gyűjtött össze a szálloda átalakítása ellen, azzal érvelve, hogy az infrastruktúra nem alkalmas ennyi ember befogadására.

Protesters face a line of police at a demonstration outside a hotel housing asylum seekers in Saggart, south-west of Dublin in Ireland on October 21, 2025. Police in riot gear clashed with at least 500 protesters in Dublin on Tuesday outside an asylum seeker hotel, following allegations that a 10-year-old girl was sexually assaulted. (Photo by Peter MURPHY / AFP)
Csatatérré vált a csendes ír falu
Fotó: PETER MURPHY / AFP

A lakosok közül többen attól tartanak, hogy a migránsok jelenléte negatívan hat az ingatlanpiacra, és rontja a közbiztonságot. Egy helyi üzletember például arról számolt be, hogy a háza iránt hetek óta nincs érdeklődés, pedig jelentősen csökkentette az árát.

Az ír kormány szerint biztonságos a befogadórendszer

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ír migrációs politika továbbra is az emberi jogok tiszteletben tartásán alapul, és a Citywest Hotel működése megfelel az előírásoknak. A rendőrség vizsgálja a Saggartban történt incidenseket, és megerősítette a jelenlétet a térségben.

A kormány közleményében kiemelte: 

A zavargások nem szolgálhatnak ürügyként az erőszakra, és a cél a békés együttélés megteremtése marad!

További hasonló tartalmakat, az Origo.hu felületén olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!