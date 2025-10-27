Rendőrségi összecsapások és félelem – ennyire súlyos a migránshelyzet Írországban

A városrészben található Citywest Hotel – amely korábban rendezvényközpontként működött – ma Írország legnagyobb menedékkérőket befogadó központja. A több mint 2300 migráns elszállásolása azonban a helyiek szerint meghaladja a település teherbíró képességét. Az elmúlt napokban heves összetűzések zajlottak a rendőrség és a tiltakozók között, miután egy tízéves kislányt állítólag egy, a szállodában lakó afrikai férfi bántalmazott. A helyszínen több száz ember gyűlt össze, és néhányan megpróbálták megrohamozni a hotel területét. A rendőrség több embert előállított, három tiszt megsérült - tájékoztat a DailyMail.

Több ezer migráns miatt robbant ki tiltakozás Dublin közelében

Fotó: PETER MURPHY / AFP

A helyiek közül sokan attól tartanak, hogy a nagyszámú idegen férfi jelenléte miatt a falu elveszíti nyugalmát. Többen arról számoltak be, hogy az utcákon gyakori az alkohol- és drogfogyasztás, és félnek kiengedni gyermekeiket egyedül játszani.

A migránsválság országos vitát váltott ki

Az ír kormány szerint jelenleg mintegy 33 000 ember él menedékkérőként az országban,

míg 2017-ben ez a szám még csak 7244 volt. A Citywest Hotel teljes megvásárlására idén nyáron került sor, miután a kormány korábban bérleti szerződések alapján használta a komplexumot. A beruházás célja, hogy hosszú távon csökkentse a menekültszállások bérleti költségeit.

A döntés azonban nem nyugtatta meg a helyieket. A Saggart Guardians nevű civil szervezet 13 000 aláírást gyűjtött össze a szálloda átalakítása ellen, azzal érvelve, hogy az infrastruktúra nem alkalmas ennyi ember befogadására.

Csatatérré vált a csendes ír falu

Fotó: PETER MURPHY / AFP

A lakosok közül többen attól tartanak, hogy a migránsok jelenléte negatívan hat az ingatlanpiacra, és rontja a közbiztonságot. Egy helyi üzletember például arról számolt be, hogy a háza iránt hetek óta nincs érdeklődés, pedig jelentősen csökkentette az árát.

Az ír kormány szerint biztonságos a befogadórendszer

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ír migrációs politika továbbra is az emberi jogok tiszteletben tartásán alapul, és a Citywest Hotel működése megfelel az előírásoknak. A rendőrség vizsgálja a Saggartban történt incidenseket, és megerősítette a jelenlétet a térségben.