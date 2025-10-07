A tudósok szerint nem ott kell keresni a migrén gyökerét, ahol eddig hittük

Milliók szenvednek migrénes fejfájásban, pedig sok esetben a probléma nem neurológiai, hanem izomeredetű. A legújabb kutatások szerint a migrén és állkapocsízület közötti kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyják, holott a temporomandibuláris ízületi rendellenesség (TMD) komoly fájdalmat, krónikus migrént és álmatlanságot is okozhat. Ez az állapot az állkapocsízület mozgását befolyásolja, és fájdalmat sugározhat a fülbe, a halántékba, a nyakba vagy akár az arcba is - írja a DailyMail.
A TMD az egyik leggyakoribb, mégis legkevésbé diagnosztizált izombetegség, amely az állkapocs-ízület működését zavarja meg. A páciensek gyakran panaszkodnak fül előtti fájdalomra, nyakfájdalomra vagy fejfájásra, de a valódi ok sokszor az állkapocs-ízületi rendellenesség. Ez a fajta temporomandibuláris zavar izomfeszülést okoz, amely hosszú távon migrénes rohamokat és stressz okozta fejfájást is kiválthat.
A tünetek közé tartozhat az állkapocs kattogása, a szájnyitási nehézség, a fájdalom rágáskor vagy az arcizom merevsége. Sok beteg éveken át migrén gyógyszerrel próbálkozik, miközben a kiváltó ok az állkapocs-ízület gyulladása.
Egy könnyen kezelhető izomrendellenesség a migrén mögött
A jó hír, hogy a TMD kezelése sok esetben gyógyszermentesen is lehetséges. A szakértők szerint a migrén ellen házilag alkalmazott lazító technikák, például a migrén masszázs vagy a nyakfeszülés-csökkentő gyakorlatok is segíthetnek. A helyes testtartás, a fogcsikorgatás tudatos elkerülése, illetve a fizioterápiás kezelés mind hozzájárulhat a migrén enyhítéséhez.
Egyes tanulmányok szerint a temporomandibuláris ízületi rendellenesség helyreállítása akár 60–70%-kal is csökkentheti a migrénes fejfájás gyakoriságát. A migrénes fejfájás ellen házilag végzett arclazító gyakorlatok és stresszkezelési módszerek tehát valóban hatékony alternatívát kínálhatnak.
Mi okozza az állkapocs-ízületi fájdalmat és a vele járó migrént?
A TMD tünetei különbözőek lehetnek: a háttérben gyakran izomfeszülés, fogászati eltérés vagy helytelen harapás áll. A stressz okozta állkapocs szorítás szintén gyakori, hiszen a nap folyamán sokan öntudatlanul feszítik az arcizmaikat. Ez idővel arcizom fájdalmat, migrénes fejfájást és nyakfájdalmat eredményezhet.
Amennyiben a migrén gyógyszer vényköteles készítmények sem segítenek, érdemes lehet felkeresni fogorvost vagy állkapocs-specialistát. A TMD kezelése gyakran egyszerű életmódbeli változtatásokkal, például alváspozíció javításával vagy rágási szokások módosításával is elkezdhető.
Hogyan kezelhető a TMD természetesen?
A temporomandibuláris ízületi rendellenesség természetes kezelése során a cél az állkapocsízület mozgásának helyreállítása és az izomfeszülés csökkentése. Ennek eszközei:
Ezek a módszerek segíthetnek migrénes fejfájás ellen gyógyszer nélkül, miközben csökkentik az állkapocs fájdalom és arcizom feszülés tüneteit.