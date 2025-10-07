A tudósok szerint nem ott kell keresni a migrén gyökerét, ahol eddig hittük

Milliók szenvednek migrénes fejfájásban, pedig sok esetben a probléma nem neurológiai, hanem izomeredetű. A legújabb kutatások szerint a migrén és állkapocsízület közötti kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyják, holott a temporomandibuláris ízületi rendellenesség (TMD) komoly fájdalmat, krónikus migrént és álmatlanságot is okozhat. Ez az állapot az állkapocsízület mozgását befolyásolja, és fájdalmat sugározhat a fülbe, a halántékba, a nyakba vagy akár az arcba is - írja a DailyMail.

A migrén és állkapocsízület közti kapcsolat gyakran rejtve marad — pedig a fájdalom oka sokszor az ízületi feszülés. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Erős az összefüggés a migrén és állkapocsízület között

A TMD az egyik leggyakoribb, mégis legkevésbé diagnosztizált izombetegség, amely az állkapocs-ízület működését zavarja meg. A páciensek gyakran panaszkodnak fül előtti fájdalomra, nyakfájdalomra vagy fejfájásra, de a valódi ok sokszor az állkapocs-ízületi rendellenesség. Ez a fajta temporomandibuláris zavar izomfeszülést okoz, amely hosszú távon migrénes rohamokat és stressz okozta fejfájást is kiválthat.

A tünetek közé tartozhat az állkapocs kattogása, a szájnyitási nehézség, a fájdalom rágáskor vagy az arcizom merevsége. Sok beteg éveken át migrén gyógyszerrel próbálkozik, miközben a kiváltó ok az állkapocs-ízület gyulladása.

Egy könnyen kezelhető izomrendellenesség a migrén mögött

A jó hír, hogy a TMD kezelése sok esetben gyógyszermentesen is lehetséges. A szakértők szerint a migrén ellen házilag alkalmazott lazító technikák, például a migrén masszázs vagy a nyakfeszülés-csökkentő gyakorlatok is segíthetnek. A helyes testtartás, a fogcsikorgatás tudatos elkerülése, illetve a fizioterápiás kezelés mind hozzájárulhat a migrén enyhítéséhez.

Egyes tanulmányok szerint a temporomandibuláris ízületi rendellenesség helyreállítása akár 60–70%-kal is csökkentheti a migrénes fejfájás gyakoriságát. A migrénes fejfájás ellen házilag végzett arclazító gyakorlatok és stresszkezelési módszerek tehát valóban hatékony alternatívát kínálhatnak.

Mi okozza az állkapocs-ízületi fájdalmat és a vele járó migrént?

A TMD tünetei különbözőek lehetnek: a háttérben gyakran izomfeszülés, fogászati eltérés vagy helytelen harapás áll. A stressz okozta állkapocs szorítás szintén gyakori, hiszen a nap folyamán sokan öntudatlanul feszítik az arcizmaikat. Ez idővel arcizom fájdalmat, migrénes fejfájást és nyakfájdalmat eredményezhet.