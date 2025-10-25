Hírlevél

Leleplező fordulat a Szőlő utcai ügyben

Legtöbben csak ételt melegítenek a mikrohullámú sütőben, pedig ennél sokkal többre képes. Összegyűjtöttük azokat a mikrós trükköket, amelyek egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a főzést.
Tudta, hogy a mikrohullámú sütőt véletlenül találták fel? Percy Spencer, a Raytheon cég mérnöke nem is élelmiszerrel kapcsolatos találmányon dolgozott, hanem a radartechnológiát kutatta, amikor legnagyobb meglepetésére azt tapasztalta, hogy a magnetron, amit éppen tesztelt, megolvasztott egy mogyorós szeletet a zsebében – olvashatjuk az USA Today cikkében. Így találta fel Spencer a mikrót, ami mára már szinte minden háztartás elmaradhatatlan kelléke.

mikró
A mikrónk hasznosabb eszköz lehet, mint gondoltuk (illusztráció) - Fotó: JAN HAAS / picture alliance

Az első mikrót éppen 70 éve, 1955. november október 25-én adták el.

Előszeretettel használjuk az ételeink fel- és újramelegítésére vagy akár pattogatott kukorica készítésére, azonban néhány trükkel ennél sokkal többet is kihozhatunk belőle.

10 trükk a mikrózáshoz

  1. Viszlát, hagymakönnyek! Mielőtt megvágnánk a hagymát, tegyük 45 másodpercre a mikróba. A melegítés segít lebontani a könnyezést okozó vegyületeket.
  2.  A fokhagyma hámozása nem kell, hogy nehéz legyen. Tegyük a fokhagymát 20 másodpercre a mikróba – így a gerezdek könnyen kicsúsznak a héjukból. A szeletelt fokhagymát gyorsan, olaj nélkül ropogósra süthetjük, ráadásul a melléktermékből fokhagymaolaj is készíthető.
  3.  Gyümölcslé egyszerűen: ha citromlére van szükségünk, mikrózzuk a gyümölcsöt 10-20 másodpercig. Ez felmelegíti a belsejét, és könnyebb lesz kifacsarni az összes levet.
  4.  A puha tortillát egy magas, mikrózható pohárba helyezve gyorsan készíthetünk ropogós taco héjat.
  5.  Habos latte otthon: forrósítsunk fel egy pohár tejet, majd rázzuk 30 másodpercig egy shakerben. Öntsük ki egy bögrébe, töltsük rá az eszpresszót, és már kész is!
  6.  Diót és tökmagot is egyenletesebben piríthatunk mikróban, mint sütőben.
  7.  Tojásrántotta gyorsan: törjük fel a tojásokat egy mikrózható tálba, adjunk hozzá egy kis tejet, majd fűszerezzük tetszés szerint. Sütés közben érdemes 30 másodpercenként ellenőrizni, mert az elkészítési idő sütőnként eltérő lehet.
  8.  A megkristályosodott méz akár fél perc melegítés után visszanyeri folyékony állagát.
  9.  Kenyértészta kelesztése gyorsítva: tegyünk egy tál vagy egy nagy bögre vizet 2 percre a mikróba, majd miután felforrósodott, helyezzük mellé a tésztát és csukjuk be a mikró ajtaját.
  10. Meglepő, de akár különböző süteményeket, például brownie-t is egyszerűen készíthetünk mikróban!

 

