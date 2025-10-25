Tudta, hogy a mikrohullámú sütőt véletlenül találták fel? Percy Spencer, a Raytheon cég mérnöke nem is élelmiszerrel kapcsolatos találmányon dolgozott, hanem a radartechnológiát kutatta, amikor legnagyobb meglepetésére azt tapasztalta, hogy a magnetron, amit éppen tesztelt, megolvasztott egy mogyorós szeletet a zsebében – olvashatjuk az USA Today cikkében. Így találta fel Spencer a mikrót, ami mára már szinte minden háztartás elmaradhatatlan kelléke.
Az első mikrót éppen 70 éve, 1955. november október 25-én adták el.
Előszeretettel használjuk az ételeink fel- és újramelegítésére vagy akár pattogatott kukorica készítésére, azonban néhány trükkel ennél sokkal többet is kihozhatunk belőle.
10 trükk a mikrózáshoz
- Viszlát, hagymakönnyek! Mielőtt megvágnánk a hagymát, tegyük 45 másodpercre a mikróba. A melegítés segít lebontani a könnyezést okozó vegyületeket.
- A fokhagyma hámozása nem kell, hogy nehéz legyen. Tegyük a fokhagymát 20 másodpercre a mikróba – így a gerezdek könnyen kicsúsznak a héjukból. A szeletelt fokhagymát gyorsan, olaj nélkül ropogósra süthetjük, ráadásul a melléktermékből fokhagymaolaj is készíthető.
- Gyümölcslé egyszerűen: ha citromlére van szükségünk, mikrózzuk a gyümölcsöt 10-20 másodpercig. Ez felmelegíti a belsejét, és könnyebb lesz kifacsarni az összes levet.
- A puha tortillát egy magas, mikrózható pohárba helyezve gyorsan készíthetünk ropogós taco héjat.
- Habos latte otthon: forrósítsunk fel egy pohár tejet, majd rázzuk 30 másodpercig egy shakerben. Öntsük ki egy bögrébe, töltsük rá az eszpresszót, és már kész is!
- Diót és tökmagot is egyenletesebben piríthatunk mikróban, mint sütőben.
- Tojásrántotta gyorsan: törjük fel a tojásokat egy mikrózható tálba, adjunk hozzá egy kis tejet, majd fűszerezzük tetszés szerint. Sütés közben érdemes 30 másodpercenként ellenőrizni, mert az elkészítési idő sütőnként eltérő lehet.
- A megkristályosodott méz akár fél perc melegítés után visszanyeri folyékony állagát.
- Kenyértészta kelesztése gyorsítva: tegyünk egy tál vagy egy nagy bögre vizet 2 percre a mikróba, majd miután felforrósodott, helyezzük mellé a tésztát és csukjuk be a mikró ajtaját.
- Meglepő, de akár különböző süteményeket, például brownie-t is egyszerűen készíthetünk mikróban!