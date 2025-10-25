Tudta, hogy a mikrohullámú sütőt véletlenül találták fel? Percy Spencer, a Raytheon cég mérnöke nem is élelmiszerrel kapcsolatos találmányon dolgozott, hanem a radartechnológiát kutatta, amikor legnagyobb meglepetésére azt tapasztalta, hogy a magnetron, amit éppen tesztelt, megolvasztott egy mogyorós szeletet a zsebében – olvashatjuk az USA Today cikkében. Így találta fel Spencer a mikrót, ami mára már szinte minden háztartás elmaradhatatlan kelléke.

A mikrónk hasznosabb eszköz lehet, mint gondoltuk (illusztráció) - Fotó: JAN HAAS / picture alliance

Az első mikrót éppen 70 éve, 1955. november október 25-én adták el.

Előszeretettel használjuk az ételeink fel- és újramelegítésére vagy akár pattogatott kukorica készítésére, azonban néhány trükkel ennél sokkal többet is kihozhatunk belőle.

10 trükk a mikrózáshoz