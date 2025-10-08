Hírlevél

Rendkívüli

Itt a vég? Nagyon rossz hír jött Oroszországról és az USA-ról

Milla Jovovich

Megdöbbentek a rajongók Milla Jovovich külsején – videó

Milla Jovovich is ott volt a párizsi divathéten, ahol egy olasz luxusmárka kollekciójában lépett a kifutóra, a rajongók figyelmét azonban nem a kollekció kötötte le.
A Miu-Miu olasz luxusmárka koncepciója a párizsi divathéten "a női munkaruha története, modern csavarral" volt; a rajongók figyelmét azonban nem a kollekció (vagy legfőképpen nem az) hanem a Milla Jovovich megjelenése kötötte le.

Megdöbbentek a rajongók Milla Jovovich külsején
Milla Jovovich a párizsi divathéten - a külsején akadtak fenn a rajongók
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

 Milla Jovovich külsején akadtak fenn a rajongók

A kommentelők szerint a színésznő rettenetesen sovány, volt ki szerint inkább férfira hasonlít, más azt írta, csak a szeméről ismerte van, míg mások a fogazatát kritizálták, ami vámpírszerű külsőt kölcsönzött Az ötödik elem színésznőjének. Mutatjuk a Perfect magazin videóját, Ön mit gondol? 

 

