Megdöbbentek a rajongók Milla Jovovich külsején – videó

A Miu-Miu olasz luxusmárka koncepciója a párizsi divathéten "a női munkaruha története, modern csavarral" volt; a rajongók figyelmét azonban nem a kollekció (vagy legfőképpen nem az) hanem a Milla Jovovich megjelenése kötötte le.

Milla Jovovich a párizsi divathéten - a külsején akadtak fenn a rajongók

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Milla Jovovich külsején akadtak fenn a rajongók

A kommentelők szerint a színésznő rettenetesen sovány, volt ki szerint inkább férfira hasonlít, más azt írta, csak a szeméről ismerte van, míg mások a fogazatát kritizálták, ami vámpírszerű külsőt kölcsönzött Az ötödik elem színésznőjének. Mutatjuk a Perfect magazin videóját, Ön mit gondol?