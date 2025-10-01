Autóipari mérföldkő: ma ünnepli születésnapját a Ford T-modellje

Henry Ford találmánya, a Ford T-modell nem csupán egy autó volt, sokan úgy tartják, ez volt az ipari forradalom hírnöke.

A Ford T-modell volt az első megfizethető árú személyautó

Fotó: Toshikazu Sato / The Yomiuri Shimbun via AFP

Ez az egyszerű, mégis zseniális jármű tette elérhetővé az autózást Amerikában a középosztály számára, és később örökre megváltoztatta a világ közlekedését.

Az autó nemcsak Henry Ford zsenialitásának, hanem a magyar származású mérnök, Galamb József munkájának is köszönhető, aki kulcsszerepet játszott a T-modell megalkotásában.

A Ford T-modellt 1908. október 1-jén kezdték árulni az Egyesült Államokban, és hamarosan a világ legnépszerűbb autójává vált. Míg korábban az autók luxuscikknek számítottak, a T-modell megfizethető áron tette lehetővé a tömegek számára az önálló közlekedést. Henry Ford átütő sikerének a titka a futószalagos gyártási rendszere bevezetése volt, amellyel a termelési költségek jelentősen csökkentek, így az autó széles rétegek számára vált elérhetővé.

Sok helyen gyártották az USA-n kívül is, a húszas évek elején minden második kocsi Ford T volt Amerika útjain.

Ez a tömeggyártás alapjaiban változtatta meg az ipart, és mintául szolgált későbbi gyártási technológiák számára.

Henry Ford találmányának, a futószalagnak köszönhetően felgyorsult az autógyártás a múlt század elején

Fotó: FORD MOTOR COMPANY / AFP

Galamb József szerepe a Ford T-modell megalkotásában

A legendás T-modell tervezésében és fejlesztésében meghatározó szerepet játszott Galamb József, a magyar mérnök, aki a Ford Motor Company egyik vezető tervezője volt. Galamb hozzájárult az autó kiváló műszaki megoldásaihoz és jellegzetes formavilágához, amely egyszerre volt praktikus és esztétikus. Persze utóbbi jelzők mai szemmel nézve elég megmosolyogtatóak, de abban az időben, a múlt század elején ez cseppet sem volt túlzás. Galamb munkáját Farkas Jenő gépészmérnök, járműtervező is segítette a csapatában. Amúgy ez a nemzetközi együttműködés is jól mutatja, hogy a magyar mérnökök már akkor a világ elitjének szintjén voltak.

A Magyar Posta bélyeggel emlékezett az 1955-ben elhunyt Galamb Józsefre és a Ford T-modell sorozatgyártására

Fotó: Shutterstock

Nem volt színválasztás

Érdekesség, hogy a T-modell kezdetben csak fekete színben volt elérhető, mivel ez a festék gyorsabban száradt, így gyorsította a gyártási folyamatot. Az autó egyszerűsége miatt könnyen javítható volt, így még azok is meg tudták szerelni, akik nem voltak szakemberek. A Bádog Böskének becézett gépkocsit azért is szerették, mert nem volt válogatós, benzint, petróleumot és alkoholt is fogyasztott, csak a karburátort kellett átállítani hozzá. Részben épp igénytelensége hozta meg a sikerét, különösen a vidéken élők és farmerek körében.

Több mint 15 millió példány készült belőle 1927-ig, ezzel hosszú időn át a világ legelterjedtebb gépjárműveként tartották számon.

Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a Ford T-modell nemcsak az autóiparban, hanem a társadalomban is mély nyomokat hagyott. Az elérhető árú autó megjelenése ösztönözte az utak fejlesztését, elősegítette a külvárosok növekedését, és alapvetően átalakította az emberek mindennapi életét és mobilitását. Az október 1-jei évfordulón így nem csupán a Ford T-modell megjelenésére emlékezünk, hanem arra is, hogy az innováció, a nemzetközi együttműködés és a tömeggyártás miként formálta át a 20. századot. Galamb József munkássága pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a világ legnagyobb sikerei gyakran olyan alkotókhoz kötődnek, akik határokon átívelő hatást gyakoroltak.