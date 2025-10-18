Férfiak figyelem! Újra szingli a forróvérű bombázó

Hírlevél

Újra szingli az olasz bombázó. Monica Bellucci kapcsolata Tim Burtonnel három év után véget ért. Férfiak tucatjai hevernek az olasz bombázó lábai előtt, aki éveket letagadhat korából.
Monica Bellucci és Tim Burton három év után külön utakon folytatják. Bár a színésznő baráti hangvételű közleményben tudatta a hírt, a szakítás okairól nem beszélt. Monica Bellucci elmondta, hogy Burton mindig különleges helyet foglal el a szívében, de útjaik most szétváltak – írja a Story. 

Monica Bellucci és Tim Burton három év után külön utakon folytatják.
Monica Bellucci és Tim Burton három év után külön utakon folytatják. Fotó: PRIMA BAROL / ANADOLU

Ismét szingli Monica Bellucci

A távolság és a munka összehangolása valószínűleg nehezítette a kapcsolatot: Monica Párizsban él, de Rómában és Portugáliában is van lakása, míg Tim Burton London és az Egyesült Államok között ingázik. A színésznő az elmúlt időszakban Szaúd-Arábiában, Spanyolországban és Mexikóban forgatott, Burton pedig új filmjén dolgozott Amerikában.  

A Tim Burtonnel való kapcsolata volt Monica Belucci második komoly párkapcsolata 2013-as válása óta. Burton előtt a fiatal francia szobrásszal, Nicolas Lefebvre-rel alkottak egy párt, de a kapcsolat zátonyra futott. 

 

