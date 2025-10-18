Férfiak figyelem! Újra szingli a forróvérű bombázó

Monica Bellucci és Tim Burton három év után külön utakon folytatják. Bár a színésznő baráti hangvételű közleményben tudatta a hírt, a szakítás okairól nem beszélt. Monica Bellucci elmondta, hogy Burton mindig különleges helyet foglal el a szívében, de útjaik most szétváltak – írja a Story.

Monica Bellucci és Tim Burton három év után külön utakon folytatják. Fotó: PRIMA BAROL / ANADOLU

Ismét szingli Monica Bellucci

A távolság és a munka összehangolása valószínűleg nehezítette a kapcsolatot: Monica Párizsban él, de Rómában és Portugáliában is van lakása, míg Tim Burton London és az Egyesült Államok között ingázik. A színésznő az elmúlt időszakban Szaúd-Arábiában, Spanyolországban és Mexikóban forgatott, Burton pedig új filmjén dolgozott Amerikában.

A Tim Burtonnel való kapcsolata volt Monica Belucci második komoly párkapcsolata 2013-as válása óta. Burton előtt a fiatal francia szobrásszal, Nicolas Lefebvre-rel alkottak egy párt, de a kapcsolat zátonyra futott.