Itt a fordulat az orosz tengeralattjáró ügyében: Moszkva üzent a NATO-nak

A múlt héten a NATO tengeri parancsnoksága számolt be arról, hogy a francia Bretagne partjainál egy orosz tengeralattjárót észleltek a felszínen. A szervezet közleménye szerint a francia haditengerészet egyik fregattja követte a hajót.

A NATO-bejegyzés október 9-én jelent meg az X (korábbi Twitter) közösségi oldalon, és komoly nemzetközi figyelmet váltott ki. A brit UK Defense Journal szerint az észlelt hajó valószínűleg a Novorosszijszk nevű dízel-elektromos, többcélú orosz tengeralattjáró volt.

A nyugati sajtóban azonnal találgatások indultak arról, hogy a hajó esetleg meghibásodás miatt kényszerült a felszínre, sőt, egyes portálok „vészhelyzeti felbukkanásról” („emergency surfacing”) írtak.

Ezt azonban hétfő délelőtt határozottan cáfolta az orosz Fekete-tengeri Flotta sajtószolgálata. A Novorosszijszk legénysége közleményük szerint „tervszerű átvezénylésen vesz részt” a Földközi-tengerről a Fekete-tengerre.

„A tengeralattjáró a Fekete-tengeri Flotta állandó Földközi-tengeri feladatcsoportjának küldetését teljesítette, és most a flották közötti átvezénylésen van” – áll a közleményben, amelyet az Interfax hírügynökség idézett.

A flotta hozzátette, hogy a nemzetközi hajózási szabályok értelmében „a tengeralattjárók az angol csatornán csak felszíni helyzetben haladhatnak át”, így a NATO által észlelt jelenség „teljesen természetes”.

Moszkva tehát egyértelműen tagadja, hogy bármilyen incidens történt volna. A Novorosszijszk egyébként az orosz haditengerészet Project 636.3 típusú, úgynevezett Kilo-osztályú tengeralattjárói közé tartozik, amelyet csendes működése miatt a NATO-n belül csak „Black Hole”-ként emlegetnek.

A NATO megfigyelései szerint az elmúlt hónapokban több orosz hadihajó és tengeralattjáró hajtotta végre manővereit az Atlanti-óceán északi térségében, ami fokozta a feszültséget a szövetség és Moszkva között.