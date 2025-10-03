Óriási bajban az ukránok, Moszkva pusztító ajándékot küldött

A Naftogaz közlése szerint a Harkiv és Poltava régióban 35 rakétát, köztük ballisztikus rakétákat, valamint 60 drónt indítottak, amelyek csak egy részét semmisítették meg. A támadás következtében több létesítmény kritikus károkat szenvedett, a Poltava régióban gáztermelő üzemeket kellett leállítani, Szumi megyében pedig részleges áramszünet volt Konotop és Shostka térségében.

A Naftogaz elnöke, Serhij Koreckij szerint a csapásnak semmilyen katonai célja nem volt: „Ez célzott terror a civil infrastruktúra ellen, amely a mindennapi élethez szükséges gáztermelést biztosítja. A cél kizárólag az, hogy a téli fűtési szezont megzavarják és megfosztják az ukránokat az otthonaik fűtésének lehetőségétől.”

Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszakai támadást hosszú hatótávolságú, precíziós fegyverekkel hajtották végre szárazföldről, levegőből és tengerről, valamint támadó drónokkal. A minisztérium hangsúlyozta: „A támadás céljai elértek. Minden kijelölt célpontot találat ért.” A beszámolók szerint a csapás érintette a myrhorodi ukrán légibázist, valamint a dnyipropetrovszki hadiipari létesítményeket is, miközben az energetikai infrastruktúrában súlyos károk keletkeztek.