A vörös fények mögött: orgiák, szenvedély és botrány – ez a Moulin Rouge igazi arca

A párizsi Moulin Rouge nemcsak egy épület, hanem a párizsi életérzés része. A 136 éves kabaré minden este két előadást tart, és évente több mint 600 ezer látogatót fogad. A kánkán ritmusa és a vörös fények ma is ugyanúgy meghatározzák az épület varázsát, mint megnyitásának évében.

A „La Danse au Moulin Rouge”, Toulouse-Lautrec (1864–1901) alkotása

Fotó: Roger-Viollet via AFP

136 éve nyitott meg az ikonikus Moulin Rouge

A Moulin Rouge 1889-ben nyitott meg, amikor Párizsban az ipari fejlődés és a művészet pezsgése egyszerre formálta a város arcát. Ugyanabban az évben adták át az Eiffel-tornyot is, így a kabaré születése a modern kor kezdetének jelképévé vált. A revüszínház már a kezdetektől vonzotta a művészeket és a kíváncsi közönséget.

