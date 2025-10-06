Hírlevél

A vörös fények mögött: orgiák, szenvedély és botrány – ez a Moulin Rouge igazi arca

136 éve történt a csoda! A fények alatt született a Moulin Rouge, és azóta is Párizs egyik legélőbb legendája. A híres kabaré 1889-ben nyílt meg, ugyanabban az évben, amikor az Eiffel-torony is elkészült. A vörös malom azóta a párizsi éjszaka szimbóluma, ahol a tánc sosem ér véget.
A párizsi Moulin Rouge nemcsak egy épület, hanem a párizsi életérzés része. A 136 éves kabaré minden este két előadást tart, és évente több mint 600 ezer látogatót fogad. A kánkán ritmusa és a vörös fények ma is ugyanúgy meghatározzák az épület varázsát, mint megnyitásának évében.

"La Danse au Moulin Rouge" (Valentin le Desossé and a dancer), by Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). Philadelphia (United-States), Philadelphia museum of art. (Photo by Roger-Viollet via AFP)
A „La Danse au Moulin Rouge”, Toulouse-Lautrec (1864–1901) alkotása
Fotó: Roger-Viollet via AFP

136 éve nyitott meg az ikonikus Moulin Rouge

A Moulin Rouge 1889-ben nyitott meg, amikor Párizsban az ipari fejlődés és a művészet pezsgése egyszerre formálta a város arcát. Ugyanabban az évben adták át az Eiffel-tornyot is, így a kabaré születése a modern kor kezdetének jelképévé vált. A revüszínház már a kezdetektől vonzotta a művészeket és a kíváncsi közönséget.

A képre kattintve elbűvölő galéria nyílik az ikonikus kabaréról:

A „La Danse au Moulin Rouge”, Toulouse-Lautrec (1864–1901) alkotása

 

