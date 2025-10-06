Hírlevél

Rendkívüli

Tina Turner fia borzalmas körülmények között halt meg – itt vannak a részletek

Dráma a Mount Everesten, több száz túrázó rekedt fent a hatalmas vihar miatt

1 órája
Több száz túrázó rekedt a Mount Everesten a hirtelen feltámadó viharos idő miatt. A csapdába esett túrázókat gyakorlott mentőcsapatok próbálják biztonságban lejuttatni a Mount Everestről, de egyelőre még több száz túrázó vár segítségre a hegyen.
túraútvonalCsütangMount Everest-expedícióhegyviharhóviharMount Everest

Több száz túrázó rekedt a Mount Everest tibeti oldalán a viharosra fordult idő és heves havazás miatt, vasárnap mintegy 350 embert a mentőcsapatoknak már sikerült lehozniuk a hegyről – közölte hétfőn a kínai állami televízió. 

Több száz túrázó rekedt a Mount Everesten a vihar miatt. (A kép illusztráció.)
Fotó: TSERING PEMBA SHERPA / AFP

Az embereket a közeli Csütang faluban helyezték biztonságba. A nyolcnapos kínai nemzeti ünnep alkalmából sok százan indultak túrázni a Mount Everest tibeti oldalán, a Karma-völgyben vezető túraútvonalon, de a váratlanul rosszra fordult időjárás és erős havazás miatt több mint 4000 méteres magasságban csapdába estek. A jelentések szerint a viharos idő a sátraikat is tönkretette.  

A mentőegységek még mintegy 200 további túrázóval vették fel a kapcsolatot, akik szintén a Mount Everesten rekedtek.  

A kínai állami média korábban körülbelül ezerre tette azok számát, akik kint lehettek a hegyen. Szombaton estétől már nem engedtek fel több embert az Everestnek erre a népszerű túraútvonalára.  

A hétvégi heves esőzések Tibettől délre, Nepálban földcsuszamlásokat és villámárvizeket okoztak, amelyek miatt legkevesebb 47 ember vesztette életét. 

 

