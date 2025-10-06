Dráma a Mount Everesten, több száz túrázó rekedt fent a hatalmas vihar miatt

Több száz túrázó rekedt a Mount Everest tibeti oldalán a viharosra fordult idő és heves havazás miatt, vasárnap mintegy 350 embert a mentőcsapatoknak már sikerült lehozniuk a hegyről – közölte hétfőn a kínai állami televízió.

Több száz túrázó rekedt a Mount Everesten a vihar miatt. (A kép illusztráció.)

Fotó: TSERING PEMBA SHERPA / AFP

Az embereket a közeli Csütang faluban helyezték biztonságba. A nyolcnapos kínai nemzeti ünnep alkalmából sok százan indultak túrázni a Mount Everest tibeti oldalán, a Karma-völgyben vezető túraútvonalon, de a váratlanul rosszra fordult időjárás és erős havazás miatt több mint 4000 méteres magasságban csapdába estek. A jelentések szerint a viharos idő a sátraikat is tönkretette.

A mentőegységek még mintegy 200 további túrázóval vették fel a kapcsolatot, akik szintén a Mount Everesten rekedtek.

A kínai állami média korábban körülbelül ezerre tette azok számát, akik kint lehettek a hegyen. Szombaton estétől már nem engedtek fel több embert az Everestnek erre a népszerű túraútvonalára.

A hétvégi heves esőzések Tibettől délre, Nepálban földcsuszamlásokat és villámárvizeket okoztak, amelyek miatt legkevesebb 47 ember vesztette életét.