Rendkívüli

Meghalt Mezey György

Mount Everest

Drámai mentés a Mount Everesten, száz ember rekedt a hegyen

A Mount Everest keleti oldalán tomboló hóvihar után sikerült kimenteni minden túrázót és hegyi vezetőt. A Mount Everest térségében szokatlanul nagy havazás bénította meg a térséget, de a hatóságoknak sikerült mindenkit biztonságba helyezni.
Sikerült kimenteni a hirtelen zordra fordult időjárás miatt a Mount Everest tibeti oldalán a hó fogságába esett összes túrázót, az őket kísérő hegyi vezetőkkel és más segítőkkel együtt - közölte kedden este a kínai állami média a helyi kormányzatot idézve.

Mount Everest
A Mount Everest térségében több száz túrázó rekedt a hóban
Fotó: Unsplash

Mount Everest mentőakció

A régióban szombat este tört ki hatalmas vihar szokatlanul nagy havazással, és elvágta a több mint 4000 méteres magasságban a Karma-völgyben táborozó túrázókhoz vezető utakat. 
A hét végén mintegy 580 túrázó, több mint 300 hegyi vezető, jakpásztor és más segítő rekedt a hegyen, miközben a sátraik összeroskadtak a nagy hó alatt. 

A helyi hatóságok közlése szerint a túrázók közül mintegy 350-en már hétfőn megérkeztek a hegy lábához a menedéket nyújtó faluba, Csütangba, és másnap a többieket is sikerült oda eljuttatni.

A rendkívül nedves és hideg idő miatt a hegyen néhányan a beszámolók szerint hipotermiás állapotba kerültek, őket élelmiszerrel, gyógyszerrel, oxigénnel és melegítő felszereléssel ellátott kísérőkkel segítették le a menedékhelyre.

A szélsőséges időjárás miatt a Mount Everest tibeti régióját átmenetileg lezárták a túrázók elől. 
A régióba a szerdán befejeződő nyolcnapos nemzeti ünnep miatt érkezett különösen sok túrázó. A Hszinhua állami hírügynökség szerint mindenkit sikerült biztonságba helyezni. 
A hatóságok több száz embert mozgósítottak, akik lovakkal és jakokkal vettek részt a mentőakcióban.

