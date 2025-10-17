Ez a mozgásforma olvasztja le leggyorsabban a zsírt!

A friss levegőn végzett mozgás javítja a közérzetet, erősíti a szívet és hozzájárul a mentális egészséghez. De ha a cél a súlycsökkentés, akkor nem mindegy, milyen mozgásformát választunk. A francia kutatók az ACTI-Cités európai kutatás adatai alapján vizsgálták, hogyan hat a séta és a kerékpározás a testsúlyra, a testzsírszázalékra és a zsíreloszlásra.

A mozgás, különösen a kerékpározás, hatékony a hasi zsír ellen

Fotó: Unsplash

A résztvevők rendszeresen jelentették, mennyit sétálnak vagy bicikliznek, miközben a kutatók objektíven mérték a testösszetételüket. Az eredményeket pedig az Obesity Facts szaklapban publikálták.

A kutatás kimutatta, hogy mind a séta, mind a kerékpározás jótékonyan hat a testsúlyra és a testzsírszázalékra, ám a kerékpározás hatása erőteljesebb volt. Azok, akik hetente legalább 1,5 órát bicikliztek, kisebb derékbőséggel és alacsonyabb testzsírral rendelkeztek. A mozgás különösen hatékony volt a hasi zsír, azaz a veszélyes zsigeri zsír csökkentésében, amely számos anyagcsere-betegséggel hozható összefüggésbe – számol be a Focus.

Érdekes különbséget találtak a kutatók a nemek között. A séta a nők esetében bizonyult igazán hatékonynak: azok a hölgyek, akik heti 2,5 órát vagy annál többet sétáltak, alacsonyabb testzsírt és derékbőséget mutattak. A férfiaknál viszont ez a mozgásforma nem hozott hasonló eredményt – náluk a kerékpározás bizonyult a jobb választásnak.

A rendszeres mozgás a kulcs

A szakértők szerint mind a séta, mind a kerékpározás rendkívül egészséges, és segíthet a súly megtartásában. Ugyanakkor, ha a cél a látványosabb zsírégetés, a kerékpár lehet a hatékonyabb eszköz – különösen a has körüli zsírpárnák ellen. A lényeg azonban az, hogy bármilyen mozgás jobb, mint a mozdulatlanság: már napi fél óra séta vagy laza tekerés is javítja a keringést, csökkenti a stresszt, és segíti a szervezet anyagcseréjét.