Ezzel a 10 perces tornával évekkel hosszabbíthatja meg az életét

Japán a világ egyik legegészségesebb nemzete – az emberek átlagosan tovább élnek, mint szinte bárhol máshol a világon. Sokáig a mediterrán diétát tartották a hosszú élet kulcsának, de a japán példa azt mutatja: a rendszeres mozgás is csodákra képes. A Radio Taiso (rádiótorna) nem új keletű trend vagy fitneszőrület. Japánban 1928 óta tömegek végzik minden reggel – otthon, az iskolákban, munkahelyeken, parkokban vagy akár tornatermekben. A titka az egyszerűségében rejlik. Mindössze 5-10 perc, mégis hatékonyan átmozgatja a testet, felfrissíti az elmét és segít jól indítani a napot – írja a Focus.de.

A Radio Tasio elnevezésű, japán eredetű mozgás bárhol végezhető, jó közösségépítő – Fotó: DAVID MAREUIL / ANADOLU

Miben segít ez a 10 perces mozgás?

A rendszeres gyakorlás bizonyítottan hozzájárul:

a jobb vérkeringéshez és anyagcseréhez,

az ízületek rugalmasságához,

a stressz csökkentéséhez,

valamint a szív- és érrendszeri egészség megőrzéséhez.

Ráadásul ez a reggeli rituálé mentálisan is pozitív hatású: frissít, fókuszáltabbá tesz és közösségi élményt is nyújt, ha másokkal együtt végzi az ember.

A Radio Taiso egyszerű, ritmusos mozdulatsorokból áll, amelyeket egy ismerős, rádióból vagy tévéből szóló zene kísér. A gyakorlatok kíméletesek, mégis hatásosak – minden izomcsoportot megmozgatnak, a nyaktól a karokon és törzsön át a lábakig. A legjobb pedig az benne, hogy állva vagy ülve is végezhető, semmilyen felszerelés nem kell hozzá, ráadásul minden korosztály számára ajánlott – akár 80 év felett is!

A Radio Taiso-t már nemcsak Japánban űzik: világszerte emberek milliói csatlakoznak ehhez az egyszerű, de mégis életmódformáló gyakorlathoz. Rengeteg ingyenes videó, oktatóanyag és rádióadások segítik a kezdőket is. Egy dolog biztos: ha minden reggel 10 percet szán a testére, azzal évekkel hosszabbíthatja meg az életét – ezt a japánok már régóta tudják.

