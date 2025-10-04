Vége a műanyagszemétnek? – környezetbarát, lebomló jövő közeleg

Egy japán kutatócsoport forradalmi megoldással állt elő a műanyagszennyezés csökkentésére.

Évente több százmillió tonna műanyagot állítunk elő, melynek jelentős része csomagolás formájában rövid időn belül hulladékká válik

Fotó: Humusz Szövetség

A mérnökök úgy módosították az E. coli baktériumot, hogy az képes legyen cukorból egy olyan szerves molekulát előállítani, amely tartós, mégis biológiailag lebomló műanyag alapanyaga lehet.

Az új eljárás során nem keletkeznek káros melléktermékek, így az technológia nemcsak hatékony, de környezetkímélő is – írja a Köpönyeg.

Ez lehet a jövő műanyagja

A Kobe Egyetem kutatóinak célja az volt, hogy leváltsák a kőolaj-alapú műanyaggyártást egy fenntarthatóbb megoldással. A baktériumok anyagcseréjét úgy tervezték meg, hogy az eredeti, mesterségesen szintetizált molekulát természetes úton is képesek legyenek előállítani – sőt, egy nitrogént tartalmazó változatot is létrehoztak, ami nemcsak szilárdabb anyagot eredményez, de könnyebben le is bomlik a természetben. A technológia működőképességét már literes bioreaktorokban is igazolták: a baktériumok több napon keresztül stabilan termelték a kívánt anyagot.

Bár az ipari méretű alkalmazás még fejlesztés alatt áll, az eredmények azt mutatják, hogy ez lehet a jövő környezetbarát műanyaggyártásának egyik kulcsa. Ha a módszer sikeresen adaptálható nagyüzemi környezetben is, akkor nemcsak a kőolaj-felhasználás csökkenhet drasztikusan, hanem egy valóban lebomló műanyag kerülhet a mindennapjainkba – végre csökkentve a műanyaghulladék okozta globális környezeti terhelést.